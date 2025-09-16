Si bien ‘The Flintstones’ (‘Los Picapiedra’) es una película por la que se le recuerda bastante a Halle Berry, no es la única. La actriz también sigue dando de qué hablar por su participación en la cinta ‘Catwoman’, donde interpretó a la antiheroína. Te comento esto porque recientemente se autodenominó “la verdadera ‘Catwoman’”. El tema es por qué lo hizo. Si te interesa saberlo, lee esta nota por completo.

Para entrar de lleno al asunto tengo que decirte que la artista es muy activa en su cuenta de Instagram (@halleberry). Precisamente ahí, a través de una publicación en la que adjuntó cinco fotos, informó que un nuevo gatito apareció en el jardín de su casa. Ella ya decidió adoptarlo y pidió a sus seguidores que la ayudaran a elegir un nombre.

Lo curioso es que en la descripción de su post también indicó otra cosa. “¡Les dije que era la verdadera ‘Catwoman’! ¡Otro angelito apareció en mi jardín! Por favor, ayúdenme a ponerle nombre. ¡Tiene 3 semanas y es divertidísimo!”, fue lo que escribió, dejando en claro que es la verdadera antiheroína por su gran cercanía con los gatos.

Halle Berry es una actriz, directora y productora estadounidense. (Foto: Sameer AL-DOUMY / AFP) / SAMEER AL-DOUMY

¿Cuántos gatos tiene ahora en total?

Tengamos en cuenta que gatito que recientemente adoptó se ha convertido en el tercer felino que vive en su casa. De acuerdo a People, antes de la aparición del animal, ella ya tenía a sus gatos ‘Boots’ y ‘Coco’, y a sus dos Labradoodles. Sin duda, su familia ha crecido.

¿Cómo se convirtió en una amante de los gatos?

A raíz de la publicación realizada en Instagram, considero importante recordar que Halle Berry, en una entrevista con Entertainment Weekly, en julio de 2024, indicó que el papel de ‘Catwoman’ le cambió la vida.

Halle Berry interpretando a ‘Catwoman’ en la cinta ‘Catwoman’ de Warner Bros. de 2004. (Foto: DC / YouTube)

“Me convertí en amante de los gatos gracias a eso”, aseguró en ese entonces. “Rescaté a cuatro gatitos que encontré en mi jardín hace tres semanas. Soy una ‘Catwoman’ de pies a cabeza, gracias a esa experiencia y a esas relaciones. Esa experiencia me cambió”, agregó.

