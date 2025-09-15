La noche del 14 de septiembre de 2025, los Premios Emmy coronaron a Hannah Einbinder como la nueva reina de la comedia televisiva. Con apenas 30 años, la actriz de “Hacks” se llevó a casa el galardón a Mejor Actriz de Reparto en una Serie de Comedia. Su emoción era evidente, sus palabras parecían fluir entre lágrimas y humor, hasta que llegó el instante en que la transmisión en vivo decidió silenciar su voz.

¿POR QUÉ HANNAH EINBINDER FUE CENSURADA EN LOS PREMIOS EMMY 2025?

Todo iba dentro del protocolo hasta el cierre de su discurso. Agradecimientos a sus compañeros de reparto, a los creadores de “Hacks”, a Jean Smart —su coestrella y referente— y a la familia que ha encontrado dentro de la serie.

“Go Birds, F*** ICE and Free Palestine”



- Hannah Einbinder during her #EMMYs speech

pic.twitter.com/k8H6LdKnL6 — Film Updates (@FilmUpdates) September 15, 2025

Pero, justo antes de terminar, Einbinder soltó una frase que cambiaría el tono de la velada: “Por fin, ¡vamos pájaros! ¡Que se joda el ICE y Palestina libre!“. La cadena de televisión actuó de inmediato: la pantalla mostró su rostro, pero sus palabras quedaron sumergidas en un incómodo silencio.

El gesto no tardó en generar controversia. En una gala donde lo esperado era el brillo de las estrellas, Einbinder convirtió su discurso en un acto político. Sus críticas directas al ICE —la agencia de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos— y su posicionamiento a favor de Palestina tocaron fibras delicadas en la industria y en la opinión pública, que rápidamente se volcó a las redes sociales para amplificar lo que la transmisión había intentado acallar.

Hannah Einbinder es conocida por interpretar al personaje de Ava Daniels en la serie "Hacks" (Foto: AFP)

LUEGO, EN SALA DE PRENSA, LA ACTRIZ DECIDIÓ NO RETRACTARSE, SINO REDOBLAR SU MENSAJE

“Pensé que era importante hablar de Palestina porque es un tema muy importante para mí”, explicó Hannah Einbinder con calma. Luego compartió una verdad personal: tiene amigos en Gaza que trabajan en hospitales y en campos de refugiados, ayudando a mujeres y niños. Para ella, no era una consigna improvisada, sino un llamado urgente.

Además, Einbinder quiso remarcar un matiz crucial: “Como judía, siento que es mi obligación distinguir a los judíos del Estado de Israel, porque nuestra religión y nuestra cultura son instituciones tan importantes y antiguas que son, en realidad, independientes de este tipo de Estado etnonacionalista”. Su postura resonó como una voz disidente dentro de Hollywood, donde muchos prefieren la neutralidad para evitar controversias.

LA CENSURA EN DIRECTO, SIN EMBARGO, TUVO EL EFECTO CONTRARIO AL ESPERADO

Lo que pudo haber pasado como una línea final en un discurso de agradecimiento se convirtió en noticia internacional. Los clips del momento silenciado corrieron por X, TikTok e Instagram, acompañados de subtítulos agregados por los propios espectadores. En cuestión de horas, Einbinder pasó de ser una ganadora talentosa a un símbolo de inconformidad política en los Emmy.

La polémica también resalta un patrón: la tensión creciente entre celebridades que aprovechan la visibilidad de los premios para lanzar mensajes políticos y cadenas televisivas que intentan mantener el espectáculo “limpio”. En este caso, la censura no borró el mensaje, sino que lo amplificó, abriendo un debate sobre la libertad de expresión en la industria del entretenimiento.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí.