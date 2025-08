Hace poco te conté que Harrison Ford se pronunció sobre la rápida reacción que tuvo tras golpear accidentalmente a Ryan Gosling. Ahora, te comento que él también se animó a hablar acerca de otro capítulo de su vida. Resulta que, cuando era más joven, le dijeron que no tenía “ningún futuro en la industria” del cine. En esta nota vamos a profundizar al respecto.

En una entrevista que le hizo Variety, el reconocido actor comentó que, en la década de 1960, cuando tenía un contrato con Columbia Pictures, donde ganaba 150 dólares a la semana por su primera aparición en pantalla en ‘Dead Heat on a Merry-Go-Round’, una persona puntual (no reveló su nombre) conversó con él, y ahí escuchó algo inesperado.

Para ser más exactos, Harrison Ford tuvo que ir a la oficina del director de nuevos talentos del estudio. En ese lugar, según manifestó el propio actor, el ejecutivo en cuestión le dijo que no tenía “ningún futuro en la industria” del cine. Además, le sugirió que debería cambiarse de nombre y tener otro corte de cabello.

Harrison Ford es un actor, productor de cine, y actor de voz estadounidense de cine y televisión. (Foto: Savion Washington / GA / The Hollywood Reporter vía Getty Images) / Savion Washington/GA

“No acepté”

“Quería que me cambiara el nombre. Pensó que Harrison Ford era un nombre demasiado pretencioso para un joven, y luego me pidió que me cortara el pelo como Elvis Presley. No acepté”, recordó el artista, que poco después dejó el trabajo que tenía y decidió alcanzar el éxito bajo sus propios términos. Claramente, lo logró, pues con casi seis décadas en la industria ha protagonizado franquicias exitosas, como la de ‘Indiana Jones’ y ‘Star Wars’.

Harrison Ford nació el 13 de julio de 1942 en Chicago, Illinois, Estados Unidos. (Foto: Jesse Grant / Getty Images for Paramount+) / Jesse Grant

Cabe mencionar que, por cosas de la vida, Harrison Ford volvió a ver al ejecutivo que le dijo palabras inesperadas. “Lo encontré más tarde en una habitación llena de gente. Me había enviado una tarjeta con la frase: ‘Me equivoqué’. Miré a mi alrededor y no recordaba quién era, pero entonces asintió y sonrió, y pensé: ‘Ah, sí, te conozco’”, recalcó. Sin duda, un momento que tampoco olvidará.

Películas destacadas de Harrison Ford

‘Star Wars: Episode IV – A New Hope’ (1977)

‘Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back’ (1980)

‘Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi’ (1983)

‘Star Wars: Episode VII – The Force Awakens’ (2015)

‘Star Wars: Episode IX – The Rise of Skywalker’ (2019)

‘Indiana Jones and Raiders of the Lost Ark’ (1981)

‘Indiana Jones and the Temple of Doom’ (1984)

‘Indiana Jones and the Last Crusade’ (1989)

‘Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull’ (2008)

‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ (2023)

‘The Empire Strikes Back’ (1980)

‘Blade Runner’ (1982)

‘Witness’ (1985)

‘The Mosquito Coast’ (1986)

‘Frantic’ (1988)

‘Presumed Innocent’ (1990)

‘Patriot Games’ (1992)

‘The Fugitive’ (1993)

’Clear and Present Danger’ (1994)

‘Air Force One’ (1997)

‘What Lies Beneath’ (2000)

