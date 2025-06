Ahora mismo, Dakota Johnson es el centro de atención en el mundo del espectáculo por varios motivos: el anuncio de su separación de Chris Martin (estuvieron juntos durante 8 años y, al parecer, la apretada agenda de ambos influyó bastante en la ruptura), el próximo estreno de ‘Materialists’ (su más reciente película) y el hecho de que hace poco reveló el motivo por el que considera que el fracaso de ‘Madame Web’ no fue su culpa. En esta nota voy a profundizar sobre el último tema mencionado, así que presta atención.

La indicada cinta de Sony Pictures generó mucha expectativa en los fans cuando su tráiler salió a la luz; sin embargo, tras el estreno de la cinta en sí, las críticas comenzaron a aparecer. A la gran mayoría no le gustó y eso hizo que se convirtiera en un fracaso en taquilla. Si bien Dakota asumió el papel protagónico de dicho filme, interpretando a ‘Cassandra Webb / Madame Web’, ella piensa que no tuvo que ver en que la película no acabara agradando a la gente.

“No fue mi culpa”, aseguró entre risas en una entrevista con Los Angeles Times. En aquel entonces, según People, ella estuvo acompañada de la directora de ‘Materialists’, Celine Song. ¿Cómo es que surgió el tema de la cinta del personaje de Marvel? Pues resulta que a la actriz se le consultó si estaba concentrada en hacer películas independientes más pequeñas y ahí acabó mencionando al filme en cuestión.

Dakota Johnson nació el 4 de octubre de 1989 en Austin, Texas, Estados Unidos. (Foto: Lionel Hahn / Getty Images)

“Las películas de gran presupuesto fracasan constantemente”

“Hay algo que ocurre ahora: muchas decisiones creativas se toman en comités. O las toman personas sin un ápice de creatividad”, aseguró Johnson sobre ‘Madame Web’. “Y es muy difícil hacer arte de esa manera. O hacer algo entretenido de esa manera. Y creo que, por desgracia, ‘Madame Web’ empezó como algo y se convirtió en otra cosa. Y yo simplemente estaba ahí, como si nada, en ese momento. Pero eso pasa. Las películas de gran presupuesto fracasan constantemente”, agregó.

Dakota Johnson es la estrella de ‘Materialists’, una película que se estrenará este mes y donde también actúan Pedro Pascal y Chris Evans. (Foto: Tristan Fewings / Getty Images)

¿De qué trató la película ‘Madame Web’, estrenada en 2024?

‘Madame Web’ es una de las películas derivadas del universo de ‘Spider-Man’ de Sony Pictures. La cinta permitió conocer a ‘Cassandra Webb’, quien adquirió habilidades de clarividente que le permitieron ver el futuro de los personajes interpretados por Sydney Sweeney, Celeste O’Connor e Isabela Merced. Lo curioso es que nunca el filme conecta con una película del ‘Hombre Araña’, a pesar de que todos los personajes que aparecen en el mismo están conectados con el superhéroe.

