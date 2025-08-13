Como parte de la segunda vuelta de su gira “ Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” , Shakira generó una gran expectativa en sus seguidores de México al anunciarse que el cantante Pitbull sería el invitado especial. Sin embargo, el artista de origen cubano no se presentó. ¿Cuáles son las razones de esta decisión?

Sin lugar a duda, el intérprete de ‘Give Me Everything’ provocó mucha emoción entre los asistentes del show de la artista colombiana en Tijuana, ya que querían escuchar sus éxitos musicales que marcaron una generación, pero ya se revelaron los motivos de su ausencia.

¿Por qué Pitbull no estuvo presente en el concierto de Shakira en Tijuana?

Según en el comunicado lanzado por Ocesa, la ausencia de Pitbull en la reciente presentación de Shakira se debió a un problema técnico en el avión que debió trasladarlo a Miami. Esto ocasionó que el cantante quede varado y no llegue a tiempo a su presentación como acto de apertura.

No sería la primera vez que Pitbull ha sido invitado especial en los conciertos brindados por Shakira. (Crédito: @pitbull / Instagram)

Si bien esto no tuvo una repercusión negativa en el espectáculo que brindó la artista colombiana, la productora de este evento lamentó no cumplir con las expectativas que tenían los asistentes a este concierto.

“Sentimos profundamente este inconveniente, que sin duda habría sumado a una noche inolvidable. Sin embargo, estamos seguros de que viviremos juntos una experiencia única con Shakira y su ‘Las Mujeres No Llloran World Tour’, la gira más importante del planeta”, resaltó.

Este fue el comunicado publicado por la productora Ocesa ante la inasistencia de Pitbull al evento de Shakira. (Crédito: @ocesa / Instagram)

Pitbul también se disculpó con sus fanáticos

Pese a que no fue su responsabilidad, el cantante cubano también quiso disculparse por haber fallado a sus fanáticos.

“Hay cosas que uno en la vida no puede controlar, pero Tijuana y todo México, que bailen y disfruten con la única: Shakira. Muchas gracias por la oportunidad y yo sé que vas a darle un show espectacular. ¡Que viva México y ya tú sabes!”, dijo.

Si bien Pitbull no se presentó, los asistentes disfrutaron el show que brindó Shakira en Tijuana. (Crédito: @shakira / Instagram)

Si perdiste las esperanzas de ver a Pitbull en México, te emocionarás al saber que sí estará presente en los shows de la artista colombiana que brindará en Hermosillo, Torreón y Monterrey. El propio cantante lo confirmó.

