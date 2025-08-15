Si eres fan de Taylor Swift, entonces sabes que ella ya anunció que este año lanzará un nuevo álbum. Estoy hablando de ‘The Life of a Showgirl’, que estará disponible a partir del 3 de octubre. El tema aquí es ¿por qué eligió esa fecha? Si deseas descubrir el motivo de su decisión, llegaste al lugar correcto.

Durante su participación en el pódcast ‘New Heights’ de su novio Travis Kelce y el hermano de este, Jason Kelce, la artista reconfirmó el mencionado día. Es por eso que Jason llegó a indicar algo que no pasó desapercibido por nadie. Presta atención.

El número favorito de Taylor Swift

Resulta que el hermano de Travis señaló que el 3 de octubre hace referencia al número favorito de Taylor Swift: 13. Y es que si tenemos en cuenta que octubre es el mes número 10 y luego sumamos 3, se obtiene dicha cifra. Apenas la artista escuchó eso, no negó que esa fuera la razón.

Taylor Swift es una cantautora estadounidense conocida por sus composiciones autobiográficas, su versatilidad artística y su impacto cultural. (Foto: Kevin Winter / TAS24 / Getty Images for TAS Rights Management) / Kevin Winter/TAS24

“Es fácil de recordar, es 10-3. Nunca deja de ser molesto. Siempre intentaba forzar un 13 en la situación, y este estaba justo ahí”, fue lo que expresó Jason Kelce. Pero, ¿por qué el 13 tiene un significado especial para Taylor Swift? A continuación la respuesta.

En una conversación que tuvo con MTV News, de acuerdo a People, la intérprete de ‘Love Story’ señaló que todo se debió en un inicio al día de su nacimiento: el 13 de diciembre de 1989. “Nací el 13. Cumplí 13 años el viernes 13. Mi primer álbum se convirtió en disco de oro en 13 semanas. Mi primera canción número 1 tenía una introducción de 13 segundos. Cada vez que he ganado un premio, me han sentado en el asiento 13, la fila 13, la sección 13 o la fila M, que es la letra 13. Básicamente, siempre que aparece un 13 en mi vida, es algo bueno”, manifestó en ese entonces.

Taylor Swift nació el 13 de diciembre de 1989 en West Reading, Pensilvania, Estados Unidos. (Foto: Kevin Winter / TAS24 / Getty Images for TAS Rights Management) / Kevin Winter/TAS24

Octubre es un mes importante para la familia Kelce

Otro dato curioso que debes saber es que el mes de octubre también es un mes importante para la familia Kelce. El cumpleaños de Travis es el 5 de ese mes, el de la señora Donna (su madre) es el 9 y por si fuera poco la hija mayor de Jason, Wyatt, nació el 2. “Elegí un buen mes. Ya sabes, con todos esos Libra por aquí”, llegó a bromear Taylor Swift en el pódcast.

Todos los álbumes de Taylor Swift estrenados hasta la fecha

‘Taylor Swift’ (2006)

‘Fearless’ (2008)

‘Speak Now’ (2010)

‘Red’ (2012)

‘1989’ (2014)

‘Reputation’ (2017)

‘Lover’ (2019)

‘Folklore’ (2020)

‘Evermore’ (2020)

‘Midnights’ (2022)

‘The Tortured Poets Department’ (2024)

