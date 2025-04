Hector Sandarti se sinceró y contó de todo sobre su repentina salida de “La Casa de los Famosos”. El actor guatemalteco brindó estos detalles en una reciente entrevista con Rodner Figueroa en su canal de YouTube, luego de ponerle fin a su etapa en el famoso reality de Telemundo tras temporadas en la conducción.

¿QUÉ DIJO HECTOR SANDARTI?

En el podcast “Cara a Cara” de Rodner Figueroa, Hector Sandarti habló sin tapujos sobre su salida de “La Casa de los Famosos”. Horas antes de ser despedido de la cadena televisiva, sufrió el fallecimiento de su madre. “Cuando llega esa llamada, casi estaba enterrando a mi madre”, contó.

“Creo que la vida, mi madre y Dios nos preparó para eso. Mi madre enferma de demencia vascular casi 15 años antes de morir entonces la perdimos de a poco. Ella hacía mucho se había ido. Cuando iba a verla y platicaba con ella y la abrazaba, sabía que no me estaba escuchando o en gran parte no me estaba entendiendo”, contó. “Llegó un punto en que mis hermanas y yo le pedíamos a Dios ‘Señor, ya es tiempo, llévatela. Eso sí, llévatela bonito, que no lo sufra’”, añadió el expresentador de la “Casa de los Famosos”.

El actor viajó a Guatemala para celebrar el cumpleaños 90 de su mamá sin imaginar que ella fallecería al día siguiente. “Se fue como una reina”, comentó Sandarti, quien piensa que su madre esperó ver a todos sus hijos reunidos en su cumpleaños antes de dejar este mundo.

Hector Sandarti condujo "La Casa de los Famosos" junto a Jimena Gállego. (Foto: Telemundo)

LA SENSACIÓN DE SER DESPEDIDO DE MANERA REPENTINA

Tras haber compartido la conducción del reality “Fantástico Amor” junto a Galilea Montijo, se integró al equipo de presentadores del matutino “Un nuevo día” en Telemundo, donde comenzó una etapa que describe como una experiencia transformadora, tanto profesional como familiar.

“Nos enamoramos de Miami”, recordó. Por eso, cuando recibió la noticia de su salida, fue un golpe inesperado. “Sabía que venían cambios en el programa, pero no me imaginé que me iban a despedir, y mucho menos de un día para otro [...] Pensé que era una pesadilla de la que iba a despertar”, confesó.

Uno de sus mayores deseos fue poder despedirse del público en vivo. “Estaba en shock. Lo más duro fue llegar a casa y tener que contarle a mi esposa”, relató. Conmovido, aseguró que ese momento marcó el fin de una etapa: “Se acabó el sueño americano”. A su esposa Paulina le adelantó que tras su última aparición en el programa se permitiría sentir todo el dolor de la despedida. “Mañana me voy a caer y me vas a ver destrozado”, le dijo.

También tuvo un pedido muy claro para la producción del programa: “Si me recibieron con bombos y platillos, así mismo quiero irme, porque no hice nada malo”. A pesar de la forma abrupta en que se dio su salida, se fue con gratitud. “Me despedí de Telemundo con un profundo agradecimiento, tanto hacia la empresa como hacia el público que siempre me acompañó”, finalizó Sandarti.

La madre de Héctor Sandarti dejó de existir a vísperas de cumplir 90 años de edad (Foto: Héctor Sandarti / Instagram)