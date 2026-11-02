Heidi Klum se sometió a una sangrienta transformación para convertirse en una mano gigante y macabra, cercenada, para su fiesta anual de Halloween en Nueva York el sábado, 25 años después de que comenzó a organizar el esperado evento.

Klum estaba irreconocible: solo se le veían los ojos y la boca, con sangre goteándole mientras sacaba la lengua. La parte superior de la mano terminaba en una sangrienta mezcla de ligamentos y tendones colgantes. Contó con un equipo de ayudantes con trajes de materiales peligrosos manchados de sangre.

Heidi Klum llega a su 25.ª fiesta anual de Halloween el sábado 31 de octubre de 2026, en el restaurante Cathédrale, ubicado en el Moxy East Village de Nueva York. (Foto Evan Agostini/Invision/AP) / Evan Agostini

La idea se le ocurrió el año pasado: ser una mano gigante, en concreto su propia mano izquierda, con uñas largas rojas, un anillo en el pulgar y su anillo de compromiso y su alianza.

Klum comentó: “Miré mi mano y pensé: ‘Oye, creo que podría encajar mi cuerpo aquí de alguna manera’”.

La supermodelo convertida en personalidad de la televisión se volvió viral en 2022 cuando llegó a la fiesta al extremo de una línea de pesca, envuelta en un disfraz de gusano que se deslizaba.

En años anteriores, Klum ha acudido disfrazada de Medusa, el mito griego; de pavo real; de un “Transformer” de 8 pies (2,4 metros) de altura; de un hombre lobo del video musical “Thriller” de Michael Jackson; de un clon acompañada por varias dobles parecidas a Klum; y de Kali, la diosa hindú de la muerte y la destrucción con múltiples brazos.

Klum señaló que este año tardó entre cinco y seis horas en ponerse el disfraz de mano, pero fabricarlo llevó mucho más tiempo. Publicó pistas en su Instagram más temprano en el día, mientras le aplicaban prótesis ensangrentadas en el rostro.

Klum afirmó: “Sin duda, lo más difícil es cargarlo. Es bastante pesado”.

Su esposo, el músico Tom Kaulitz, no asistió este año porque estaba de gira. Pero los detalles de su disfraz incluyen un tatuaje con su nombre en el dedo anular, junto con las líneas de la palma y las venas.

“Un poquito de Tom está conmigo”, dijo.