Durante un buen tiempo, Ben Affleck se encargó de dar vida al personaje de ‘Batman’ en la pantalla grande, siendo su última aparición como tal en la cinta ‘The Flash’ (2023). Te comento esto porque él, debido al superhéroe que interpretó, también estuvo en el filme de la ‘Liga de la Justicia’ (2017) y justamente, en una reciente entrevista, el actor aseguró que al set de esa producción cinematográfica llevaba “mucha infelicidad”.

En diálogo con GQ, el artista indicó que en aquella película vivió “una experiencia realmente insoportable”. Si bien después recalcó que no todo fue a raíz de estar en una cinta de superhéroes, dejó en claro que ya no está interesado en volver a ese género en particular.

“No por esa mala experiencia, sino simplemente porque he perdido el interés en lo que me interesaba. Pero desde luego no querría repetir una experiencia así. Gran parte se debió a una falta de alineación de agendas, entendimientos y expectativas. Y, por cierto, yo tampoco aportaba nada especialmente bueno a esa ecuación en ese momento. Tuve mis propios fallos, fallos importantes, en ese proceso y en ese momento”, aseveró.

“No aportaba mucha energía positiva”

Tras ello, Ben Affleck precisó que las equivocaciones no eran como persona, sino como actor. “Puedes ver las películas y juzgarlas. Pero la mayor parte de mis defectos, en cuanto a por qué tuve una mala experiencia, se debe en parte a que lo que traía al trabajo todos los días era mucha infelicidad. Así que no aportaba mucha energía positiva. No causaba problemas, pero llegaba, hacía mi trabajo y me iba a casa. Pero hay que hacerlo un poco mejor que eso”, dijo.

Ben Affleck no tiene pensado volver al género de películas de superhéroes debido a que ha perdido “el interés”. (Foto: Marcus Ingram / Getty Images)

“En fin, la cuestión es que este trabajo, este empleo, es en realidad una forma de intentar evitar esa situación. Quiero crear colaboraciones, cineastas, elenco y un equipo de estudio alineado, donde precisamente ese tipo de desajuste no ocurra y se tenga una experiencia laboral mucho mejor”, agregó el actor. Sus palabras no dejan de ser tema de conversación en las redes sociales.

Ben Affleck aceptó que tuvo sus propios fallos importantes durante las grabaciones de la ‘Liga de la Justicia’. (Foto: Marcus Ingram / Getty Images)

Cabe mencionar que la película ‘Liga de la Justicia’, de acuerdo a People, se vio afectada por diversos problemas, como el tema del presupuesto, los retrasos, el cambio de guion y el propio cambio de director de última hora. Recordemos que Joss Whedon se hizo cargo del proyecto luego que Zack Snyder se retirara de la cinta tras el fallecimiento de su hija de 20 años.