Donde hay polémica, ahí está presente. El cantante Dani Flow fue interceptado por la prensa en el aeropuerto de la CDMX y no dudó en hablar largo y tendido sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar. Desde si se colgó de la fama de él al usar una playera en su contra hasta si le daría ‘like’ a las fotos de la hija de Pepe Aguilar. Aquí el detalle de sus declaraciones.

Fue en febrero cuando se lució en Instagram usando la prenda que mostraba los rostros del cantante de música regional y su esposa tachados con un círculo rojo. Además, el intérprete de ‘Martillazo’ acompañó la imagen con un mensaje provocador dirigido a ambos artistas donde dejaba en claro que “Nodal, me estoy colgando de ti como tú de J Balvin, qué rollito”. Además, también agregó un “Ángela Aguilar, no me gustaron tus declaraciones de la música actual. Espero puedas recapacitar”.

Dani Flow es un cantante y compositor mexicano que ha vuelto a reavivar su enemistad con Christian Nodal y Ángela Aguilar. (Foto: @daniflowir / Instagram)

¿Qué dijo Dani Flow sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Daniel Balladares, mejor conocido como Dani Flow, respondió sobre cuál fue su intención de mostrar su playera en contra de Christian Nodal y Ángela Aguilar, pues varios siguen asegurando que se está colgando de su fama.

“Sí, pero él también se colgó de J Balvin en algún momento, entonces creo que es válido cuando entras al juego”, precisó para luego agregar que el intérprete de ‘Dime cómo quieres’ le había dado ‘like’ a su esposa Jocelyne Lino. “Nada realmente relevante, pero tú sabes que yo soy el de la polémica y hago las noticias gigantes cuando me pican por ahí”, agregó.

Sin embargo, cuando fue consultado por si haría lo mismo con Ángela Aguilar fue tajante al indicar que “no, no, definitivamente no hay interés mío ahí”.

Ángela Aguilar y Christian Nodal se casaron el 24 de julio de 2024 en la Hacienda San Gabriel de las Palmas. (Foto: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

Vale indicar que en pasado, Dani Flow, conocido como ‘el rey del morbo’, llegó a decir que ser novio de la joven cantante era como estar en el “infierno”, dejando en claro que no siente simpatía por ella y prefería a Cazzu. “Parece ser la verdad, a mí hasta me cae mal y ni convivo con ella”, contestó al ser nuevamente interrogado.

Las declaraciones fueron debatidas en el espacio ‘Famosos en la mira’ del programa ‘Hoy Día’ de Telemundo en un panel encabezado por Penélope Menchaca.

En él, “Pancho” Uresti dijo: “disculpen que lo diga, pero cuando no cantas, pues tienes que hacer algo (…) Nodal ya era Nodal cuando se colgó de J Balvin (…) cada quien tiene sus técnicas (para resaltar)”.

¿Quién es Dani Flow?

Su nombre real es Daniel Balladares y nació en la ciudad de Irapuato el 15 de enero de 1996. Actualmente tiene 28 años y es un cantante de géneros urbanos, como el reggaetón, y también se le reconoce por sus polémicas opiniones y su vida un tanto liberal.

Dani Flow es un cantante que da de qué hablar dentro y fuera de los escenarios (Foto: Dani Flow / Instagram)

Dani Flow aclara si se cuelga de la fama de Nodal

