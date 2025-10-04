Cada vez se conocen más detalles sobre el asesinato de Miguel Ángel de la Mora, mejor conocido como Micky Hair, el reconocido estilista de Ángela Aguilar y figura influyente en el mundo de la belleza. La noche del 29 de septiembre, en una exclusiva zona de Polanco, la Ciudad de México se vio sacudida por su muerte a manos de dos sujetos que viajaban en motocicleta, según los primeros reportes.

Horas antes del ataque, Miguel de la Mora compartió con sus seguidores una serie de publicaciones que hoy cobran un tono profundamente inquietante. En sus historias de Instagram, el estilista mostró parte de su rutina diaria: comenzó su día en el gimnasio y luego compartió un momento más relajado, disfrutando de un capuchino.

Miguel de la Mora fue asesinado afuera de su salón Micky’s Hair en Polanco. | Crédito: Instagram micky_hair

Más tarde, publicó un video para hablar sobre una dinámica tipo “give away” que había organizado junto a la influencer Priscila Escoto. En ella, ofrecía 200 gramos de extensiones brasileñas, viáticos y una experiencia completa en su salón, Micky’s Hair, uno de los más reconocidos entre celebridades y figuras del entretenimiento.

En su última historia, Miguel decidió mostrar algo más personal: el arte que decoraba su salón de belleza. Reveló que todas las obras de arte estaban a la venta y disponibles para los clientes que quisieran adquirirlas. Fue entonces cuando pronunció las palabras que hoy resuenan con tristeza:

“Todas las cabinas tienen cuadros y puedes preguntarle a cualquier persona del staff por los precios (...) Ya estamos trabajando, estamos empezando el día, hoy será un día muy pesado.”

Esa sería la última publicación de Miguel de la Mora antes de ser asesinado. Un mensaje aparentemente cotidiano que hoy se convierte en un recuerdo doloroso para sus amigos, colegas y clientes, quienes continúan rindiéndole homenaje en redes sociales, recordándolo como un artista apasionado y generoso, cuya vida se apagó demasiado pronto.

En su última historia, Miguel de la Mora dijo: “Hoy será un día muy pesado”. | Crédito: Instagram @micky_hair

Los precios de Micky’s Hair Salón

De acuerdo con información revelada por Récord, los servicios en su salón alcanzaban cifras impresionantes, especialmente las extensiones de cabello brasileño, que podían superar 5,500 dólares.

Influencers y clientas llegaron a revelar los precios. La tiktoker Ivanna González relató que en octubre de 2024 le cobraron más de 6,600 dólares por extensiones que inicialmente habían sido cotizadas en 4,300 dólares.

Ángela Aguilar confiaba en Miguel de la Mora para crear varios de sus looks más icónicos. | Crédito: Instagram micky_hair

Vacaciones antes de la tragedia

Días antes de su muerte, Miguel de la Mora había compartido en redes sociales fotografías de sus vacaciones en Punta Mita, Nayarit, junto a Diana Esparragoza, ex pareja del cantante Peso Pluma y nieta del capo sinaloense Juan José de Jesús Esparragoza Moreno.

En las imágenes, ambos posaban en un exclusivo resort: ella con un bolso Hermés y él luciendo un bañador de Fendi, marcas que solían ser favoritas del estilista.

Miguel de la Mora junto a Diana Esparragoza. | Crédito: X @c4jimenez

