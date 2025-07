Hulk Hogan, leyenda de la lucha libre, falleció este 24 de julio de 2025, a los 71 años. Según medios como CNN y TMZ, el exluchador murió en su casa en Clearwater, Florida, debido a un paro cardíaco. Aunque fue trasladado rápidamente al hospital, no logró sobrevivir.

La WWE, compañía con la que Hogan alcanzó fama internacional, se pronunció poco después: “La WWE está profundamente entristecida al conocer el fallecimiento de Hulk Hogan. Fue una superestrella irrepetible cuyo carisma, fuerza e impacto global ayudaron a transformar el mundo del entretenimiento deportivo”. En el comunicado también lo describieron como “el rostro de una generación”, indicando que su legado vivirá por siempre en la historia de la lucha libre profesional.

Hulk Hogan llamó la atención siempre por su característico atuendo rojo y amarillo, bigote rubio en forma de herradura y pañuelos atados a la cabeza. (Foto: AFP)

A lo largo de su carrera, Hogan fue seis veces campeón mundial en la WWE y pieza clave del auge del wrestling en televisión durante la llamada “Golden Era”; sin embargo, su influencia llegó más allá del ring, pues también apareció en películas, series y realities.

Hulk Hogan fue clave para convertir la lucha libre en un fenómeno global, pero con el paso del tiempo, su nombre se vio envuelto en polémicas, algo que terminó afectando la forma en que muchos lo recuerdan.

Hulk Hogan fue clave para convertir la lucha libre en un fenómeno global. (Foto referencial: Michael M. Santiago / Getty Images)

Los momentos más polémicos en la vida de Hulk Hogan

Aunque Hulk Hogan fue muy querido en sus inicios, los últimos capítulos de su vida estuvieron llenos de controversia. En 2015 se difundió una grabación en la que usaba comentarios racistas, lo que generó una gran indignación. La WWE rompió lazos con él de inmediato y lo borró del Salón de la Fama.

Más adelante fue reincorporado a la empresa, pero su regreso no fue bien recibido. Muchos, dentro y fuera del mundo de la lucha, pensaron que sus disculpas no fueron sinceras o que no entendía realmente la gravedad de lo que había dicho.

Otro momento que generó críticas fue que siguiera apareciendo en eventos de la WWE, a pesar de estar retirado. Para algunos era una figura nostálgica, pero muchos pensaban que la empresa hacía la vista gorda con su pasado con tal de mantenerlo en pantalla.

Aunque fue muy querido en sus inicios, los últimos capítulos de su vida estuvieron llenos de controversia. (Foto: Getty Images)

También dio que hablar su apoyo público a Donald Trump, sobre todo en los años más tensos de la política en Estados Unidos. Esa postura hizo que muchos lo consideraran una figura problemática, ya que no todos estaban dispuestos a separarlo del personaje que era en el cuadrilátero.

Al final, Hulk Hogan fue un personaje tan amado como criticado. Aunque su nombre se vio marcado por las polémicas, su influencia en el entretenimiento deportivo es innegable.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí