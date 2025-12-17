Nick Reiner parecía completamente tranquilo mientras caminaba cerca de la casa de sus padres en Brentwood, apenas horas antes de que fueran asesinados, en un crimen que sacudió a Hollywood y a la sociedad estadounidense. Nuevas imágenes de seguridad lo muestran en la zona poco antes de la medianoche del sábado.

El hombre de 32 años vestía jeans azules, una camisa de manga larga, gorra de béisbol y llevaba una mochila. En el video obtenido por el New York Post, se le puede ver pasando frente a una estación de servicio ubicada a solo unas cuadras de la vivienda familiar, caminando en dirección opuesta a la casa.

Rob y Michele Reiner fueron asesinados en la madrugada del domingo, según confirmó la fiscalía del condado de Los Ángeles. Las imágenes de vigilancia sitúan a Nick cerca del domicilio horas antes del ataque, lo que llevó a los investigadores a analizar con detalle sus movimientos durante esa noche.

De acuerdo con fuentes citadas por el medio citado, Nick y sus padres tuvieron una “discusión muy fuerte” más temprano esa misma noche durante una fiesta navideña organizada por Conan O’Brien.

En el mismo evento, Nick también habría discutido con el comediante Bill Hader y se retiró del lugar visiblemente molesto, según informó NBC News. No está claro a qué hora la familia abandonó la reunión.

Los cuerpos de Rob y Michele Reiner fueron encontrados apuñalados alrededor de las 3:30 p. m. del domingo por su hija, Romy.

Nick Reiner (al fondo) arrastra problemas de adicción desde la adolescencia y tuvo una relación conflictiva con su padre. (Foto: @michelereiner / Instagram)

La pareja, casada desde 1989, presentaba cortes en el cuello y, según TMZ, Romy advirtió a la policía que Nick era “peligroso”.

Detectives del Departamento de Policía de Los Ángeles acudieron el lunes por la mañana a la estación de servicio cercana a la casa para obtener grabaciones de seguridad.

Un investigador pidió que se mostrara un horario específico y, cuando Nick apareció en pantalla, exclamó: “Ahí está”, según una fuente.

Además, se indicó que la marca de tiempo del video estaba adelantada una hora respecto al horario local.

La policía investiga el caso y confirmó que familiares están siendo entrevistados. (Foto: Kent NISHIMURA / AFP)

Según TMZ, Nick Reiner se registró en el hotel Pierside Santa Monica alrededor de las 4 a. m. del domingo y parecía estar “alterado”, aunque no presentaba sangre ni heridas visibles.

Más tarde, empleados del hotel encontraron una “ducha llena de sangre” y manchas de sangre en la cama.

Reiner fue arrestado esa misma noche y posteriormente acusado de dos cargos de asesinato por las muertes de Rob y Michele Reiner.

Todo lo que se sabe sobre el asesinato de Rob y Michele Reiner

El trágico asesinato del cineasta Rob Reiner y su esposa, la fotógrafa Michele Singer Reiner, ocurrió el pasado domingo 14 de diciembre de 2025 en su residencia de Brentwood, Los Ángeles.Los cuerpos fueron hallados por su hija menor, Romy, quien llamó a los servicios de emergencia tras descubrir a sus padres con múltiples heridas de arma blanca.

La noticia sorprendió a Hollywood, dada la destacada carrera de Reiner (director de clásicos como When Harry Met Sally y The Princess Bride) y el activismo político y social de ambos.

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer Reiner, fueron encontrados sin vida en su vivienda de Los Ángeles. (Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX / AFP)

El principal sospechoso del crimen es su hijo mediano, Nick Reiner, de 32 años, quien fue arrestado esa misma noche cerca del domicilio familiar sin oponer resistencia.Según informes judiciales y policiales, Nick enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado con circunstancias especiales, lo que podría conllevar una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional o la pena de muerte.

Fuentes cercanas a la familia revelaron que Nick padecía problemas graves de salud mental y adicciones desde su adolescencia. Sus padres habían expresado temor por su comportamiento errático en los días previos al suceso.

