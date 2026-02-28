Lo que parecía una emisión habitual del clima terminó convirtiéndose en un momento incómodo en la televisión local de Texas. Un intercambio en vivo entre la presentadora Carney Porter y el jefe de meteorología Michael Bohling se volvió tendencia en redes sociales y generó todo tipo de reacciones entre los televidentes. El incidente ocurrió durante la transmisión nocturna de KFDX News, cuando Porter intentaba pasar a otro segmento del noticiero.

En un clip que registró la escena en cuestión, se puede observar que justo en ese momento surgió una confusión sobre el pronóstico: ella aseguró que no había lluvia prevista, apenas segundos después de que Bohling advirtiera que sí se esperaba precipitación.

“¿Dijiste que no tenemos nada de lluvia en el pronóstico?”, preguntó el meteorólogo al interrumpirla. Con evidente molestia, agregó: “Acabo de decir hace un segundo que tenemos lluvia en el pronóstico”.

Tras un breve cruce sobre el momento en que llegaría la tormenta, la conductora respondió: “Deja de intentar corregir a la gente y simplemente haz tu trabajo”, a lo que Bohling contestó: “Simplemente no sé por qué no me escuchas”.

El momento se viralizó en redes sociales y generó críticas entre los espectadores. (Foto: Carney Porter KFDX / Facebook)

Porter remató con una frase que dejó anonadado a su compañero: “Porque eres aburrido”.

Al día siguiente, ambos comunicadores recurrieron a las redes sociales para aclarar lo sucedido y pedir disculpas. Bohling aseguró que mantienen una relación muy cercana fuera del aire.

“Carney y yo somos súper cercanos, casi como hermanos”, escribió en Facebook. “Literalmente nos molestamos todo el día, y a veces eso sale al aire. Confíen en mí, todo es con cariño”.

Incluso compartió una fotografía en tono de broma donde aparecen en el estudio usando guantes de boxeo, simulando un enfrentamiento. Poco después, Porter publicó su propia explicación en un mensaje más extenso.

Al día siguiente, ambos periodistas aclararon que se trató de una broma entre amigos y ofrecieron disculpas a quienes se sintieron incómodos. (Foto: Chief Meteorologist Michael Bohling / Facebok)

“Sé que parece que Michael y yo nos damos un trato duro, pero por favor entiendan que siempre y únicamente es en broma”, escribió. “En realidad somos amigos cercanos y nos encanta ser sarcásticos el uno con el otro, y a veces esos momentos pueden sonar más serios de lo que realmente son, especialmente para quienes no conocen la dinámica de nuestra amistad fuera del aire”, continuó.

Finalmente, aclaró: “Dicho esto, NUNCA sería intencionalmente cruel o hiriente con Michael ni con nadie en nuestra sala de redacción, ya sea al aire o fuera de él. Todos somos muy unidos y tengo la suerte de que seamos tan buenos amigos. Para quienes se sintieron incómodos con el momento, ofrezco mis más sinceras disculpas”.

El momento se viralizó en redes sociales. (Foto: Chief Meteorologist Michael Bohling / Facebook)

