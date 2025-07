En plena gira Up All Night, con conciertos explosivos y estadios llenos, Jennifer Lopez no solo ha sido el centro de atención por su música y puesta en escena, sino también por críticas que han cruzado la línea del respeto.

La más reciente provino de la periodista Megyn Kelly, quien, en tono irónico y despectivo, no solo cuestionó el talento vocal de la artista, sino también se burló de su estilo al vestir y bailar. Incluso llegó a hacer una comparación ofensiva que ha causado indignación en redes.

Pero en lugar de responder directamente, JLo optó por lo que muchos interpretan como una elegante indirecta.

Jennifer Lopez acaba de celebrar su cumpleaños número 56 en compañía de sus amigos y seres queridos. | Crédito: Michael Metuakore/Instagram

Su más reciente publicación en redes incluyó un carrusel de imágenes con estética ochentera, donde se la ve feliz, plena y enérgica, disfrutando su presente personal y profesional.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la última foto del post: una imagen con la palabra “CUNT” en mayúsculas, un término fuerte y controvertido en inglés, que Jennifer resignifica con seguridad y poder.

Cada letra adquiere un nuevo sentido: Confident (segura de sí misma), Unbothered (indiferente), Nasty (indecente o sin filtros) y Tough (fuerte).

La cantante publicó una imagen con la palabra "CUNT", resignificando cada letra con cualidades como seguridad y fortaleza. | Crédito: Instagram jlo

Aunque en ningún momento menciona a Kelly ni responde de forma directa, el mensaje es claro para muchos: Jennifer Lopez no se deja afectar por los comentarios negativos. La artista ha preferido transmitir con elegancia que no necesita justificar su éxito ni su estilo, y que sigue adelante con la cabeza en alto.

