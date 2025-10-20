Su regreso a la música se da de la mano de su primer álbum cristiano titulado ‘Lamento en baile’. Luego de intensos meses de protagonizar una batalla legal con su exesposa tras 30 años de matrimonio, el cantante Daddy Yankee vuelve a acaparar titulares por su propuesta musical cuyos temas giran en torno a su relación con Dios y a su fe; sin embargo, hay una canción en particular que viene causando polémica. Se trata de ‘Jezabel y Judas’ y desde que se conoció la letra, muchos afirman que tiene indirectas para quien es la madre de sus hijos Mireddys González y su exmánager Raphy Pina. Aquí los detalles y la supuesta respuesta de la pareja de Natti Natasha.

Se trata de un disco con 19 canciones que fusiona reggaetón y otros ritmos latinos y todas están inspiradas en proverbios y pasajes bíblicos, además de abordar realidades sociales. Se lanzó oficialmente el 16 de octubre.

¿Qué dice Daddy Yankee en ‘Jezabel y Judas’?

Esta es la canción de la polémica y aparece en el número 7 del nuevo álbum ‘Lamento en baile’. En ella “despliega una metáfora intensa sobre la traición y la maldad disfrazada, utilizando estas dos infames figuras bíblicas”, según explican desde Billboard.

“Jezabel y Judas, sin duda, haciéndote el mal te ayudan. A Judas le das comida, le salva’ hasta la vida, lo visita’ en la cárcel, después se te vira. Jezabel y Judas, sin duda, haciéndote el mal te ayudan, fatal, venenosa, manipuladora y cruel, se mueve por la’ sombra’, le llaman Jezabel”, es uno de los versos de la nueva canción ‘Jezabel y Judas’ del reggaetonero Daddy Yankee.

Ante esto, muchos afirman que se refiere a su exmánager Raphy Pina a quien consideraba su amigo y visitó en la cárcel en 2023 cuando cumplía su condena por posesión ilegal de armas de fuego.

Con el verso en el que hace alusión a una mujer diciendo “qué mala, qué mala, qué mala, qué mala, ma-ma-ma-malísima. Qué mala, ma-ma-ma-malísima, pero qué bien hace el papel de víctima”, los fans pensaron rápidamente en su exesposa Mireddys González, con quien tuvo a dos hijos y estuvieron casados por 30 años.

"Este álbum es para ustedes. Cada canción tiene un significado especial", escribió sobre su nuevo disco “Lamento en baile”. (Foto: @daddyyankee / Instagram)

Raphy Pina respondió a las supuestas indirecta de Daddy Yankee

A través de las redes sociales, Raphy Pina escribió un mensaje que muchos interpretaron como su reacción a la canción; sin embargo, minutos después lo eliminó.

“Esta es la espalda que le doy a los que prefieren sacrificar a su familia por ego y ambición”, comenzó diciendo para luego afirmar que pueden tildarlo de lo que quieran, mientras “los que me juzgan no sean los míos mi familia los que nunca expondría ni lastimaría por mi bienestar o mi bolsillo”.

Su mensaje terminó con un “quien le falta a la familia, le falta a Jesús. Quien le falta a Jesús, le falta a la familia. Ese no es mi caso. Aún hay tiempo… Arrepiéntanse”.

Abogados de Daddy Yankee vincularon a Raphy Pina como la persona quien junto a Mireddys González tomaban decisiones en las empresas de Daddy Yankee. | (Foto: @raphypina / Instagram)

Con su empresa Pina Records, el también esposo de Natti Natasha fue manager de Daddy Yankee por muchos años. Raphy Pina, productor musical puertorriqueño, dejó esta función cuando fue condenado por posesión ilegal de armas en 2022, que lo llevó a la prisión. Tras esto, Mireddys González, quien era esposa del cantante, asumió el rol de CEO y manager en El Cartel Records, el sello discográfico de quien hoy es DY.

Sin embargo, en medio del divorcio, él demandó a la madre de sus hijos por supuestamente haber transferido millones de dólares de sus cuentas corporativas a cuentas personales sin autorización. Esto desencadenó un conflicto legal por el control de sus negocios, marca artística y división de bienes.

