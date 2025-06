Lo que parecía una ceremonia llena de celebridades y glamour también tuvo un espacio muy íntimo y familiar. Lauren Sánchez, periodista ganadora del Emmy, sorprendió al compartir quién fue la persona que la acompañó en uno de los momentos más importantes del enlace con Jeff Bezos: su dama de honor. No fue una figura del espectáculo ni una socialité, sino alguien muy cercano.

Se trató de su hija Ella, de 17 años, quien no solo acompañó a Lauren en el altar como dama de honor, sino que también participó en la ceremonia con una emotiva lectura.

El evento tuvo lugar el viernes 27 de junio en la isla de San Giorgio Maggiore, en Venecia, Italia, y fue tan deslumbrante como entrañable.

Mientras Lauren lucía un vestido a medida de Dolce & Gabbana con corsé y corte sirena, Ella vistió un elegante traje de la misma casa de moda.

Lauren Sánchez lució un vestido a medida con corsé y corte sirena, diseñado especialmente por Dolce & Gabbana para la ocasión. | Crédito: Instagram laurensanchezbezos

“Ella es original; tiene su propio estilo. Nunca antes se había hecho una prueba de vestuario y le encantó”, contó Sánchez a Vogue.

Pero Ella no fue la única en acompañar a la novia: sus hijos Nikko, de 24 años, y Evan, de 19, la escoltaron hacia el altar.

En un claro gesto de que su boda no solo celebraba el amor de pareja, sino también los lazos familiares, Sánchez hizo partícipes a sus tres hijos en el corazón de la ceremonia.

La celebración no escatimó en lujo ni en invitados de alto perfil. Por varios días, Sánchez y Bezos recibieron a sus amigos más cercanos, entre ellos Oprah Winfrey, Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Tom Brady, Karlie Kloss, Usher y la reina Rania de Jordania.

El fundador de Amazon, Jeff Bezos, y su esposa Lauren Sanchez Bezos saludan, un día después de su boda en Venecia. | Crédito: Marco BERTORELLO / AFP

La boda comenzó con una versión de “Can’t Help Falling in Love” de Elvis Presley, interpretada por Matteo Bocelli ante una audiencia que no escatimó en aplausos.

El romance entre Sánchez, de 55 años, y Jeff Bezos, de 61, se hizo público en 2019. A través de su cuenta de Instagram, Lauren compartió una primera imagen junto a Bezos, sonriendo y tomados de la mano en un jardín, acompañados por la mirada atenta de sus invitados.

