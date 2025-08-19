Normalmente, Jimmy Kimmel tiene el rol de entrevistador (en su programa ‘Jimmy Kimmel Live’), pero eso no significa que él no pueda llegar a ser el entrevistado en alguna ocasión. ¿Por qué te digo esto? Porque el presentador de televisión estadounidense conversó recientemente con Variety. Lo llamativo es que ahí contó la vez que ‘salvó’ a Matt Damon de morir ahogado en su casa.

Según indicó el reconocido conductor de TV, el actor fue a su domicilio para cenar una noche. En ese entonces, él preparó costillas de cerdo para que ambos comieran y todo parecía que iba a transcurrir con normalidad, pero ocurrió algo que los llevó a pasar por un gran susto.

Matt Damon se atragantó con una costilla de cerdo

“(Matt Damon) llegó tarde, tenía mucha hambre y empezó a comer rápido”, recordó Jimmy Kimmel. A raíz de ello, el artista, de acuerdo a las palabras del presentador, “comenzó a atragantarse con una costilla de cerdo”, que permaneció “atascada en su garganta durante aproximadamente una hora y media”.

Matt Damon es un actor, guionista y productor estadounidense. (Foto: Bruce Glikas / WireImage / Getty Images) / Bruce Glikas

“Dije: ‘Tenemos que llevarlo al hospital’. Porque si muere en mi casa, iré a prisión el resto de mi vida. Nunca podré explicar esto como algo más que un asesinato”, manifestó después en broma el conductor, quien buscó desesperadamente en Internet formas de salvar a su amigo, después de que la maniobra de Heimlich no tuviera éxito.

Jimmy Kimmel es un comediante, actor, presentador, guionista y productor de televisión estadounidense. (Foto: Michael Loccisano / Getty Images) / Michael Loccisano

“Buscamos mucho en YouTube y finalmente llegamos a la conclusión de que comer trocitos de pan era la manera de que la costilla bajara hasta el estómago, y el pan lo salvó. Intentamos la maniobra de Heimlich muchas veces. Era demasiado profunda”, recalcó Jimmy Kimmel, que sin duda, llegó a preocuparse bastante.

¿En qué consiste la maniobra de Heimlich?

Si te preguntas en qué consiste la maniobra de Heimlich, te comento que consiste en colocarse detrás de la persona que está atorada para luego rodear su torso con ambos brazos (como si fueras a abrazarla por la cintura). Ahí se debe colocar el puño cerrado justo encima del ombligo (nunca sobre las rodillas ni muy debajo). Después se tiene que sujetar ese puño con la otra mano para proceder con las compresiones rápidas y firmes. Se tiene que empujar con fuerza hacia adentro y hacia arriba, en un solo movimiento. Ese procedimiento se debe repetir hasta que el objeto con el que la persona se atoró sea expulsado, la persona empiece a toser o respirar o la persona se desmaye.

