La banda de música regional mexicana Intocable sumará un nuevo logro a su trayectoria al recibir este jueves la estrella número 2.852 del Paseo de la Fama de Hollywood. El reconocimiento, otorgado por la Cámara de Comercio de Hollywood, distingue la destacada carrera del grupo dentro de la categoría de Grabación.

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La ceremonia se llevará a cabo a las 11:30 a. m. (hora del Pacífico) frente al 7083 de Hollywood Boulevard, en Los Ángeles. Además de estar abierta al público, también podrá seguirse mediante una transmisión en vivo a través del sitio web oficial Hollywood Walk of Fame.

El reconocimiento destaca más de 30 años de trayectoria y su influencia en la música regional mexicana. (Foto: @hwdwalkoffame / Instagram)

Más de 30 años influyendo la música regional mexicana

Intocable, originaria de Zapata, Texas, tiene una carrera de más de tres décadas combinando los sonidos del tejano, norteño, pop, rock y cumbia, una mezcla que le permitió crear un estilo propio y convertirse en un referente del género. Su música trasciende generaciones y fronteras, consolidando una base de seguidores tanto en Estados Unidos como en México.

La productora del Paseo de la Fama de Hollywood, Ana Martínez, destacó el impacto que ha tenido la banda en la industria musical.

“Durante más de tres décadas, Intocable ha ayudado a definir el sonido y el alcance global de la música regional mexicana gracias a su talento, autenticidad y conexión duradera con el público. El Paseo de la Fama de Hollywood se enorgullece de reconocer sus extraordinarias contribuciones a la industria discográfica con este merecido honor”, dijo la productora.

La ceremonia se celebrará en Hollywood Boulevard y estará abierta al público, además de transmitirse en vivo. (Foto: @grupointocable / Instagram)

Una carrera llena de éxitos y reconocimientos

Actualmente, la agrupación se encuentra recorriendo Estados Unidos y México con su gira Cultura Tour 2026. Un año antes también logró llenar escenarios en ambos países con el Antología 2025 Tour, mientras que en 2024 celebró sus 30 años de trayectoria con el lanzamiento del álbum Modus Operandi.

A lo largo de su carrera, Intocable ha vendido más de 55 millones de discos, alcanzado más de 50 canciones número uno y obtenido múltiples reconocimientos como premios GRAMMY, Latin GRAMMY y Billboard.

Además del éxito comercial, la agrupación recibió importantes distinciones por su contribución a la cultura y a la música latina. La Oficina del Gobernador de Texas y la Cámara de Representantes de Texas emitieron una proclamación en reconocimiento a su trayectoria.

Asimismo, la ciudad de San Antonio nombró a Intocable “Emisario de las Musas”, un honor que anteriormente fue concedido a artistas de talla internacional como Bon Jovi, Journey y Plácido Domingo.

Con esta estrella en el Paseo de la Fama, Intocable se une al selecto grupo de artistas latinos que han recibido uno de los máximos reconocimientos de la industria del entretenimiento.