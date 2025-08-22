Están de gira de medios por Estados Unidos y vivieron un emocionante momento al finalizar una entrevista. La actriz Isabela Merced, figura de producciones como ‘Dora la Exploradora’, ‘Superman’ y ‘The Last of Us’ y el productor Tony Succar, ganador del Grammy a Mejor Álbum Tropical Latino, unieron sus talentos y sabor peruano para lanzar una nueva versión del clásico ‘Apocalipsis’ que la joven presentó en 2020. Este fue estrenado el pasado 15 de agosto y desde ahí ha puesto a bailar a más de uno. Como parte de la promoción, fueron invitados por Telemundo Colorado y se llevaron una gran sorpresa. Aquí te cuento los detalles.

Antes de explicarte lo que sucedió, te pongo un poco en contexto de cómo nació esta colaboración. Se trata de un proyecto musical que fusiona ritmos tropicales, sabor y su identidad cultural para darle un giro más latino al éxito musical que ella escribió y produjo junto a su hermano Gyovanni Moner hace algunos años.

Hoy con 24 años y un nombre bien ganado en Hollywood, Isabela Merced se animó a fusionar la salsa y pop para rendirle homenaje a su herencia peruana usando los instrumentos propios de la salsa con arreglos contemporáneos y fue ahí donde Tony Succar se volvió pieza clave.

Isabela Merced y Tony Succar están en Estados Unidos promocionando la nueva versión de 'Apocalipsis' en salsa. (Foto: captura @silvanapem / YouTube)

‘Apocalipsis’ (versión salsa) con sabor peruano

Grabada entre Miami y Los Ángeles, esta versión fue catalogada por el peruano como “puro fuego” y resaltó la conexión que tuvo con Isabela desde el primer momento, algo que queda demostrado en el videoclip.

Invitados al programa ‘Acceso musical’ de Telemundo Colorado, que conducen Elva Saray y Silvana Effio, la también actriz contó que “era una canción que formaba parte de mi EP de 2019. Tony la escuchó y se fue inspirado y de ahí hizo un remix con su propio tiempo, solo y me mandó la canción y la amé”.

Por su parte, Succar agregó que “es una canción que desde que la escuché dije ‘esto tiene que tener una versión en salsa’ porque tiene mucha energía, la esencia de la canción es una bomba. La salsa siempre tiene mucho fuego, candela y estoy muy feliz de cómo salió”.

Sobre la peruanidad que se siente en cada segundo de ‘Apocalipsis’, el hijo de Mimy Succar explicó: “Nosotros somos peruanos, hemos crecido en Estados Unidos, pero el peruano es muy salsero. Cuando dices ‘¡Chimpum Callao!’, en la salsa tenemos esa influencia. Yo crecí en Miami donde tengo músicos de todos lados de Latinoamérica, de Venezuela, Cuba, Puerto Rico y mi instrumento es timbal pero tiene muchos instrumentos trompeta, trombones. Poder tocar esto en vivo es algo muy chévere e Isabela tiene una energía”.

Isabela Merced, cuyo nombre real es Isabela Yolanda Moner Pizarro y su madre tiene al Perú como país de origen, confesó previamente que se aprendió “el baile en hora y media” antes de grabar el videoclip. En esta entrevista agregó que “me encanta bailar, siempre ha sido parte de mi vida, pero vi a artistas como Chabuca Granda, Iris Chacón, ellas fueron mi inspiración detrás de mi performance y mi energía en este videoclip”. Además dijo que “siempre he sido muy enfocada en mi carrera como actriz y creo que la música es más como un hobby que amo y es muy especial para mí. Quiero cuidar mi amor por mi carrera musical, para mí es algo que amo pero es más divertido, sería difícil enfocarme en los dos (actuación y música a la par)”.

Isabela Merced y Tony Succar estuvieron en ‘Acceso musical’ de Telemundo Colorado, que conducen Elva Saray y Silvana Effio. (Foto: @silvanapem / YouTube)

La sorpresa que se llevaron Isabela Merced y Tony Succar

Si bien durante toda la conversación estuvieron muy animados y mostraron lo bien que se complementan musicalmente, ambos se llevaron una grata sorpresa al concluir la entrevista, pues la presentadora Silvana Effio les confesó que también es de Perú, algo que ya había mencionado antes pero que ellos no notaron cuando les preguntó “a nosotros los peruanos nos encanta la salsa y al público latino en general, también. ¿Cómo usaron su peruanidad para este tema?“.

En los minutos finales de la conversación, ella volvió a mencionarlo llena de orgullo: “Muchísima suerte para ustedes, muchos éxitos, yo también tengo la dicha de decir que soy peruana, chicos”.

Tony Succar dijo “¡Arriba Perú!, qué bueno” con una gran sonrisa e Isabela Merced agregó un “ohhhh” en tono tierno para terminar con un “perucha, un placer”, dejando en claro que está familiarizada con las frases usadas en el país y cuya expresión “salsa perucha” es muy popular.

La conductora también expresó su emoción en su cuenta de Instagram donde compartió el clip y escribió: "Qué momento tan especial con los talentosos Isabela Merced y Tony Succar ¿Ya escucharon su nuevo éxito?“.

¿Quién es Silvana Effio?

Ella es la presentadora de Noticias para Telemundo Colorado en todas sus ediciones 4:00 PM, 4:30 PM, 5:00 PM y 10:00 PM. Nacida y criada en Lima, Perú, se graduó de la Universidad de Utah en Comunicaciones con especialización en Periodismo y, según explican desde la web oficial de Telemundo, “fue pionera en el mercado Hispano de Utah al dirigir, liderar y presentar el primer noticiero en español transmitido En Vivo en ese estado”.

Además, en el 2016, fue reconocida con el Premio Tumi “Honor a la Mujer Peruana” por su labor como periodista y hoy difunde las principales noticias a la comunidad de habla hispana en el área de Colorado.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí