Todos la conocen como “La Caballota”, pero pocos saben cómo surgió este nombre que se ha convertido en sinónimo de poder femenino en el reguetón. Ivy Queen, la reina indiscutible del género urbano, reveló recientemente el origen de su apodo y la conexión con otro ícono del reguetón, Daddy Yankee.

El apodo “La Caballota” se lo dio la misma Ivy Queen, específicamente en la canción “Quítate tú pa’ ponerme yo”, donde respondía a un comentario de Daddy Yankee en el tema “Los 12 Discípulos”. La frase que se popularizó fue: “Quítate tú, que llegó la caballota, la perr*, la diva, la potra”.

Ivy Queen, siendo una de las primeras mujeres en el reguetón, tuvo que abrirse camino en un entorno mayormente masculino y demostrar su presencia. Y vaya que así lo hizo tras su ingreso en el recordado álbum.

El nombre de Ivy Queen se popularizó con la frase: “¡Quítate tú, que llegó La Caballota!”. | Crédito: Instagram ivyqueendiva

Durante el programa Raymond y sus amigos, transmitido por Telemundo Puerto Rico, Ivy Queen contó: “Yo me autonominé “La Caballota” cuando se estaban grabando ”Los 12 Discípulos” y Eddy Dee me hizo el acercamiento para entrar en ese pedazo de canción que era icónica. Yo llegué temprano al estudio y estudié todo el movimiento, y escuché a los hombres diciendo: ‘Aquí estamos los caballos’. Entonces, yo pregunté cuál era mi turno y me dijeron: ‘Tú vas detrás de Raymond Ayala, Daddy Yankee’. Yo dije: ‘Ok’. Cuando él terminó con ‘que en esto soy más que tú’, yo dije: ‘¡Quítate tú que llegó La Caballota!’“.

Y la leyenda no se detiene ahí. La noche del viernes 22 de agosto de 2025, Ivy Queen estuvo presente en uno de los conciertos de No me quiero ir de aquí, la residencia de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, en San Juan. Durante la vigesimonovena función, la artista se subió al balcón de la casita en la zona de arena para interpretar algunos de sus éxitos más recordados, incluyendo Quiero bailar y Quítate tú pa’ ponerme yo.

Ivy Queen explicó que su icónico apodo surgió mientras compartía estudio con Daddy Yankee y otros artistas. | Crédito: Instagram ivyqueendiva

Esta aparición se da en medio de su actual gira The Killa Queen Tour, que ya la ha llevado por ciudades como Quito, Valencia, Madrid, Los Ángeles, Chicago y Montreal. Ivy Queen hizo una pausa en su apretada agenda para estar en Puerto Rico y recordar por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes de la música urbana.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí