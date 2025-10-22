Pocas veces un artista del tamaño de J Balvin se muestra tan humano, tan transparente. En una reciente entrevista, el cantante colombiano abrió su corazón para hablar de un tema que muchos evitan: la salud mental. Con la serenidad que da la experiencia, reflexionó sobre los efectos de la fama y sobre cómo aprendió a priorizar su bienestar por encima del brillo del éxito.

“Desconéctate un poco. Deja el teléfono, aléjate de las redes sociales”, recomendó el intérprete de ‘Ginza’. Según Balvin, la constante exposición digital puede distorsionar la realidad y generar comparaciones dañinas.

“Te hacen sentir que todos lo tienen todo resuelto, y eso puede trastocarte. Empiezas a comparar y pierdes de vista tu propio camino”, agregó.

J Balvin recordó que, detrás del éxito, también hay luchas internas que merecen ser atendidas con sinceridad y apoyo. | Crédito: Emilee Chinn - FIFA / FIFA vía Getty Images / Emilee Chinn - FIFA

Para él, los momentos simples, una cena con amigos, una llamada a la madre, una conversación sincera, son los que realmente lo mantienen conectado con la vida real.

El artista también reconoció que su estatus de celebridad complicó el poder hablar abiertamente sobre lo que sentía. “Puede parecer que nuestra vida es perfecta, pero eso no es real. Todos somos humanos, todos pasamos por cosas”, admitió.

Su mensaje, directo y empático, fue un llamado a no guardar silencio frente a la ansiedad o la depresión. “Cuando lidias con eso, puedes sentirte solo o como una carga, pero no es así. Quienes te quieren, quieren ayudarte, así que dales una oportunidad”.

J Balvin aseguró que ser honesto sobre lo que uno siente puede marcar la diferencia en el camino hacia la recuperación. | Crédito: Instagram jbalvin

Para Balvin, ponerle nombre a lo que le ocurría fue el primer paso hacia la sanación. “Antes de que me diagnosticaran depresión y ansiedad, todo era oscuro. Ni siquiera sabía qué me pasaba por la cabeza. Recibir ese diagnóstico fue un alivio, porque me dio un nombre para lo que estaba luchando”.

