José Álvaro Osorio Balvin, más conocido en el mundo de la música urbana como J Balvin, pasó por una lamentable situación cuando era un estudiante de 17 años. Resulta que a esa edad se fue de intercambio a Oklahoma, Estados Unidos, y ahí vivió “una película de terror”. Tanto así que, según sus palabras, en ese entonces pasó por su “primer ataque de de ansiedad y depresión”.

La fuerte revelación se produjo cuando él conversaba con el actor Juan Pablo Raba en el podcast ‘Los Hombres Sí Lloran’, el cual se puede apreciar en YouTube. En aquel diálogo, el artista aseguró que lo “secuestraron”.

Su mala experiencia comenzó con el tema del racismo en el colegio donde estudiaba en Oklahoma. Luego tuvo que afrontar la prohibición de hablar con su familia en Colombia. Y es que la rectora de su escuela, Pamela Dixon (según People en Español), con quien además vivía, decidió quitarle el Internet porque vio que él se comunicaba con sus seres queridos en español y ella consideraba que así iba a olvidarse del inglés que estaba aprendiendo.

“Yo recibía las llamadas de mi papá cada semana. Las llamadas eran muy caras. En ese momento eran un billete. Entonces, me llamaban una vez semanal. De un momento a otro, un mes mis papás no aparecían, (después) dos meses”, contó. “Ahí fue mi primer ataque de ansiedad y depresión, pero yo no sabía qué era eso”, agregó.

Según dijo J Balvin, la rectora de la escuela donde estudiaba en USA le prohibió comunicarse con sus padres. (Foto: Los Hombres Sí Lloran / YouTube)

La situación se volvió más compleja cuando fue a buscar su pasaporte dentro de su mochila y se dio cuenta que no estaba. La mujer lo tenía y no quería dárselo. “Ahí me explotó más esa ansiedad. Era un infierno”, recordó. Eventualmente, J Balvin llamó al alguacil del pueblo, que acabó yendo a la casa, pero resultó ser amigo de Pamela. “Es una película de terror”, aseguró.

¿Cómo escapó?

De no ser porque era bueno en matemáticas y participó en unas olimpiadas de ese curso en una universidad cercana, él no hubiera podido huir. En ese entonces, él le pidió a alguien un celular y con una tarjeta prepagada llamó a su padre, que estaba en Colombia, y le contó que que estaba secuestrado. Tras escuchar ello, su progenitor le dijo que se escapara. Es así como el artista se comunicó con un amigo llamado Diego, que estaba estudiando en Oklahoma al igual que él. Ahí le pidió ayuda, ambos planearon el escape y todo acabó saliendo bien.

De no ser por un amigo, que también había ido de intercambio a Oklahoma, J Balbin no hubiera podido escapar del lugar que dejó de ser agradable para él. (Foto: Los Hombres Sí Lloran / YouTube)

La importancia de la ciudad de New York

Como J Balvin tenía pesadillas con la mujer, pensó en regresar con su familia a Medellín, pero su madre le dijo que aprovechara la oportunidad de conocer New York, aprovechando que tenía una tía ahí, y él aceptó. Estando ahí, supo que definitivamente quería ser artista. “Fue la ciudad que me sacó de un momento muy difícil y me hizo soñar, a decir que sí se puede”, aseveró. Ahora, varios años después y con el sueño hecho realidad tras mucho esfuerzo, él es capaz de decir que es uno de los cantantes de la música urbana más populares que existen.