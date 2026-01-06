Jack Black confesó que hay una decisión en su carrera que todavía lamenta. En una entrevista con Capital FM, el actor de 56 años reconoció que rechazar ciertos papeles puede ser complicado, especialmente cuando esos proyectos terminan siendo grandes éxitos. Cuando le preguntaron por un papel que había rechazado, Black explicó por qué suele evitar ese tipo de preguntas. “Porque entonces la persona que consiguió el papel queda mal, como diciendo: ‘¿Ah, yo fui la segunda opción? ¡Las sobras!’”, bromeó.

El presentador Jordan North respondió que nunca volvería a hacer esa pregunta porque “no lo había pensado de esa manera”.

Aun así, Black decidió responder sin rodeos. “No, voy a responder porque no me importa”, dijo antes de revelar su arrepentimiento. “Me ofrecieron, y sí me arrepiento de haber dicho que no… me ofrecieron el papel de Syndrome en esa película fantástica, ‘Los Increíbles’, una de mis favoritas de todos los tiempos, por cierto”, contó.

“Y dije que no porque pensé: ‘¿Brad Bird? ¡Nunca he oído hablar de él!’”, exclamó.

El actor explicó que en ese momento dudó del proyecto y pidió cambios en el personaje, lo que terminó dejándolo fuera. (Foto: Capital FM / YouTube)

El actor explicó que una de las razones para rechazar el papel fue la forma en la que estaba escrito el villano. “Este personaje que me estás ofreciendo es un villano, pero es algo unidimensional. Me interesa, pero me gustaría ver una reescritura”, recordó haberle dicho al director. “¿Podrías agregarle más dimensiones a este personaje?”.

Según Black, la respuesta fue tajante: “Y él fue como: ‘Sí, ya estás fuera. Lárgate de aquí’”.

Con el tiempo, Black entendió el error. “Aprendí una valiosa lección, porque cuando esa película se estrenó, fue una de las mejores películas jamás hechas”, afirmó. “Yo pensaba: ‘¿Por qué estaba siendo tan difícil?’”.

Los Increíbles, estrenada en 2004, fue un enorme éxito de taquilla y ganó premios Oscar y Critics’ Choice, consolidándose como un clásico de Pixar.

Con el tiempo, Black reconoció que 'Los Increíbles' se convirtió en una de las mejores películas jamás hechas. (Foto: Disney)

A pesar de haber rechazado ese papel, la carrera de Jack Black no se vio afectada. El actor protagonizó películas icónicas como School of Rock, Nacho Libre, Kung Fu Panda, Goosebumps, Jumanji: Welcome to the Jungle y A Minecraft Movie.

Esta última se convirtió en un fenómeno entre el público joven. “Mi función fue puro caos, pero divertido”, contó un espectador de 50 años al New York Post. “Adolescentes y niños gritaban desde que se apagaron las luces”, añadió.

En años recientes, Black amplió su filmografía con proyectos como Anaconda (2025), donde actuó junto a Paul Rudd y Steve Zahn. Rudd, quien ya había trabajado con él anteriormente, destacó su carisma fuera de cámara.

“Fue la primera vez que realmente lo vi en acción”, dijo. “La gente queda asombrada con él, y con razón. Pero lo mejor es que, sin importar quién seas o cuántos años tengas —especialmente los niños—, Jack es una persona increíble, y verlo interactuar con todos era algo impresionante”.

De qué trata Anaconda (2025), la nueva película protagonizada por Jack Black y Paul Rudd

Esta película, estrenada a finales de diciembre de 2025, es una comedia de acción con tintes de horror que funciona como un “reboot metaficticio” del clásico de 1997.

La trama sigue a un grupo de amigos de la infancia, ahora adultos en plena crisis de la mediana edad, que viajan a la selva del Amazonas para intentar rodar su propio remake casero de su película favorita: Anaconda; sin embargo, el rodaje se sale de control cuando descubren que las serpientes gigantes son reales y peligrosas, convirtiendo su experiencia en una lucha por sobrevivir.

El filme es protagonizado por Jack Black y Paul Rudd, quienes interpretan a Doug y Griff, los líderes de la expedición. El elenco principal se completa con figuras como Steve Zahn, Thandiwe Newton, Daniela Melchior y el actor brasileño Selton Mello.

Como un guiño especial a la cinta original, la película incluye cameos y participaciones de las estrellas de la versión de 1997, como Jennifer Lopez (quien aparece en una escena post-créditos) e Ice Cube.

