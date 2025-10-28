James Corden generó polémica al compartir su opinión sobre Halloween durante una reciente entrevista en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon. El comediante británico, de 47 años, dejó claro que disfruta de la festividad, pero solo cuando se trata de niños, no de adultos.

“Me gusta Halloween para los niños. Creo que es genial para ellos. Mi problema es... los adultos, en Estados Unidos mucho más que en Reino Unido, están realmente obsesionados”, dijo Corden.

Asimismo, explicó que le incomoda que los adultos lo presionen para disfrazarse: “La gente te pregunta: ‘¿De qué te vas a disfrazar en Halloween?’ y yo respondo: ‘Pues de nada...’ Y entonces piensan que eres una mala persona por no hacerlo”.

El actor señaló que en Estados Unidos existe una obsesión con los disfraces, mucho mayor que en Reino Unido. (Foto: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon)

Ante esta presión social, Corden comentó que termina disfrazándose, aunque no le entusiasma.

“Entonces te disfrazas... y todos están encantados cuando llegas. ‘Oh, míralo, eres Elton John y tú eres Freddy Krueger’. Pero después de eso, solo terminas en una fiesta teniendo una conversación normal”, relató.

Corden ilustró lo absurdo que le resulta el momento con un ejemplo que provocó risas: “Estás de pie junto a un gerente financiero de un banco con un hacha en la cabeza, sangre bajándole por la cara, diciéndote: ‘Creo que voy a dejar el alquiler y comprar un coche nuevo’”.

Para el conductor, la situación pierde sentido una vez que la novedad del disfraz se desvanece.

“No hay necesidad de que estemos usando estos disfraces. Ese es mi problema”, concluyó, dejando claro que no comparte el entusiasmo de muchos adultos por Halloween.

Actualmente, James Corden protagoniza la obra ART en el Music Box Theater de Broadway. Tras dejar su programa The Late Late Show, el actor afirmó que deseaba reenfocar su carrera en el teatro.

Actualmente, James Corden protagoniza la obra ART en el Music Box Theater de Broadway. (Foto: ANGELA WEISS / AFP)

“Cuando dejé mi programa en Los Ángeles, hice un compromiso muy claro en mi mente de trabajar en el teatro si podía”, explicó. “Estaba realmente muy apasionado por volver a Broadway”.

Corden compartió su pasión por los escenarios y señaló que actuar en vivo es una experiencia única.

“Creo que es la experiencia más extraordinaria que puedes vivir trabajando en teatro”, afirmó. Además, expresó su emoción por formar parte de la primera reposición en Broadway de la obra de Yasmina Reza, junto a Bobby Cannavale y Neil Patrick Harris.

