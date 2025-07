El pasado lunes 28 de julio te informé que Jamie Lee Curtis dio a conocer cómo podría haber reaccionado su madre Janet Leigh a su personaje de ‘Deirdre Beaubeirdre’ en ‘Everything Everywhere All at Once’ (‘Todo en todas partes al mismo tiempo’), que le valió para ganar un Oscar en 2023 en la categoría mejor actriz de reparto. Hoy te digo que la opinión que tenía la actriz al respecto ha cambiado. Esto a raíz de algo que le comentó Lindsay Lohan, según reveló la propia artista de 66 años. ¿Quieres saber más detalles sobre lo sucedido? Entonces no te vayas de esta nota.

Si bien Jamie Lee Curtis indicó que creía que su progenitora (que falleció en 2004 a los 77 años) estaría disgustada por el papel que tuvo debido a su aspecto en la cinta (su apariencia fue la de una mujer de mediana edad, con el cabello recogido y ropa de oficina poco favorecedora), su coprotagonista en ‘Freakier Friday’ (‘Otro viernes de locos’) la llevó a ver todo desde otra perspectiva.

Janet Leigh y Jamie Lee Curtis durante la entrega de los Premios de las Artes de la Universidad del Pacífico, el 2 de octubre de 1981, en el Hotel Beverly Wilshire de Beverly Hills, California. (Foto: Jim Smeal / Ron Galella Collection vía Getty Images)

Lo anterior lo sé porque, durante una reciente conversación con People, Jamie Lee Curtis, luego de haber expresado que a su madre le habría encantado la nueva cinta de Disney que está promocionando, dijo: “Es curioso porque Lindsay... puedes decir cosas, pensarlas y luego leerlas. Y Lindsay me dijo un día: ‘Bueno, ¿cómo sabes lo que habría pensado?’. Y yo le respondí: ‘Bueno, conozco a mi madre. Creo que sí’. Pero tiene razón. Mi madre ha muerto. Y no sé, quizá le habría encantado ‘Everything Everywhere All at Once’. No lo creo”.

Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis durante la alfombra roja de la película ‘Otro viernes de locos’ (‘Freakier Friday’) en el Toreo Parque Central el 24 de julio de 2025 en la Ciudad de México. (Foto: Agustin Cuevas / Getty Images for Disney)

“Por eso pensé que tendría un problema con mi apariencia”

“La razón por la que no pensé que le encantaría es porque en su generación, como decía, la apariencia era la moneda de cambio. (Leigh) era una gran belleza. Yo nunca he sido una gran belleza. He sido linda. Era linda. No hermosa. Mi madre era legendariamente hermosa. Y por eso pensé que tendría un problema con mi apariencia”, añadió.

Pero ahí no quedó todo. “Quizás le habría encantado. Quizás habría apreciado el arte que implica”, sostuvo después, antes de centrar su atención en ‘Freakier Friday’. “Le habría encantado esto. Esto sería, le encantó esto. Le encantó ‘True Lies’ (otra película que protagonizó). Le encantó”, sentenció.

¿Cuándo se estrenará ‘Freakier Friday’?

Cabe mencionar que ‘Freakier Friday’, cinta que le permitió volver a trabajar con Lindsay Lohan y que es la secuela de ‘Freaky Friday’ (‘Un viernes de locos’), estará en cines a partir del próximo 7 de agosto. Por lo pronto, solo queda mirar el tráiler de la película.

