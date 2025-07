Luego de haber revelado cómo podría haber reaccionado su madre (Janet Leigh) a su papel en ‘Everything Everywhere All at Once’ (‘Todo en todas partes al mismo tiempo’), Jamie Lee Curtis está bajo un reflector nuevamente. Y es que dio a conocer el motivo por el que se ha estado preparando para salir de la industria del cine durante 30 años. Para que conozcas la razón, lee esta nota hasta el final.

Primero que nada, tengamos en cuenta que Jamie Lee Curtis debutó en la gran pantalla a los 19 años con la película ‘Halloween’ (1978). Desde entonces, ella ha trabajado de manera constante en la industria del cine, llegando a ser reconocida internacionalmente por su talento.

La artista, que ganó el Oscar en 2023 en la categoría mejor actriz de reparto por su papel de ‘Deirdre Beaubeirdre’ en ‘Everything Everywhere All at Once’, es hija de Janet Leigh y Tony Curtis. Precisamente, en declaraciones a The Guardian sostuvo que las carreras de sus progenitores influyeron en su enfoque sobre la jubilación.

Jamie Lee Curtis junto a sus padres Janet Leigh y Tony Curtis en 1991. (Foto: Ron Galella, Ltd. / Ron Galella Collection vía Getty Images)

“Los vi alcanzar un éxito increíble”

“Vi a mis padres perder lo que les dio fama, vida y sustento cuando la industria los rechazó a cierta edad. Los vi alcanzar un éxito increíble y luego cómo se desvanecía poco a poco hasta desaparecer. Y eso es muy doloroso”, aseguró la actriz, que claramente no quiere pasar por algo similar. Es por eso que lleva 30 años preparándose para el retiro.

Jamie Lee Curtis es una actriz ganadora del Oscar, productora cinematográfica, autora infantil y activista estadounidense. (Foto: Jamie McCarthy / Getty Images for Disney)

“Quiero irme de la fiesta antes de que me dejen de invitar”

“Me he estado preparando para salir, para no sufrir lo mismo que mi familia. Quiero irme de la fiesta antes de que me dejen de invitar”, recalcó Jamie Lee Curtis, que, por el momento, no se jubilará, ya que todavía tiene mucha fuerza para continuar.

Cabe mencionar que ella se encuentra en la etapa de promoción de su nueva película ‘Freakier Friday’ (‘Otro viernes de locos’), que es la secuela de ‘Freaky Friday’ (‘Un viernes de locos’) y que le ha permitido volver a trabajar junto a su gran amiga Lindsay Lohan. La cinta en cuestión estará en cines el próximo 7 de agosto.

Películas destacadas de Jamie Lee Curtis

‘Halloween’ (1978)

‘Halloween II’ (1981)

‘Halloween H20: 20 Years Later’ (1998)

‘Halloween: Resurrection’ (2002)

‘Halloween’ (2018)

‘Halloween Kills’ (2021)

‘Halloween Ends’ (2022)

‘The Fog’ (1980)

‘Prom Night’ (1980)

‘Terror Train’ (1980)

‘True Lies’ (1994)

‘A fish Called Wanda’ (1988)

‘Freaky Friday’ (2003)

‘Everything Everywhere All at Once’ (2022)

‘Knives Out’ (2019)

