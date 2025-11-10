Al ser una estrella del cine, Jamie Lee Curtis siempre genera impacto. Precisamente, sorprendió a todos cuando reveló el nombre de la única celebridad a la que le ha pedido un autógrafo. Y ahora es tema de conversación porque salió a la luz lo que no estuvo dispuesta a hacer durante el rodaje de ‘Freakier Friday’. Sophia Hammons fue quien contó todo.

La información fue compartida durante una entrevista que le hicieron a la joven actriz en la gala de los premios WIF (Women in Film) 2025. Para ser más exactos, Hammons conversó con People el día en que Curtis recibió el Premio Humanitario Jane Fonda.

Sophia Hammons es una actriz que nació el 16 de noviembre de 2006 en South Pasadena, California, Estados Unidos. (Foto: Valerie Macon / AFP) / VALERIE MACON

En aquel evento de Los Ángeles, Sophia manifestó: “Eso es lo que caracteriza a Jamie. Siempre dice: ‘No voy a cantar’. De hecho, es lo único que dice: ‘No voy a hacer’”. Ya después dejó en claro que fuera de lo anterior, ella está dispuesta a todo.

“Es muy colaborativa”

“Por lo demás está dispuesta a todo. Es muy colaborativa. Siempre está abierta a otras ideas y a trabajar con otras personas. Fue genial poder actuar con ella”, expresó Sophia Hammons, en referencia al hecho de que trabajó en ‘Freakier Friday’ interpretando a ‘Lily Reyes’, mientras que Jamie Lee Curtis ‘dio vida’ a la ‘Dra. Tess Coleman’.

Jamie Lee Curtis es una actriz, productora cinematográfica, autora infantil y activista que nació el 22 de noviembre de 1958 en Santa Mónica, California, Estados Unidos. (Foto: Patrick T. Fallon / AFP) / PATRICK T. FALLON

“Estoy casi segura de que Jamie…”

Cabe mencionar que, luego de esa revelación, recordó haber filmado una escena en particular con su colega (que se convirtió en una toma falsa), en donde las dos simplemente se metían donas en la boca. “Estoy casi segura de que Jamie se comió 36 donas ese día. Pero bueno, ella está dispuesta a todo. Está dispuesta a todo. ¡Es genial!”, recalcó.

Películas destacadas de Jamie Lee Curtis

‘Halloween’ (1978)

‘Halloween II’ (1981)

‘Halloween H20: 20 Years Later’ (1998)

‘Halloween: Resurrection’ (2002)

‘Halloween’ (2018)

‘Halloween Kills’ (2021)

‘Halloween Ends’ (2022)

‘The Fog’ (1980)

‘Prom Night’ (1980)

‘Terror Train’ (1980)

‘True Lies’ (1994)

‘A fish Called Wanda’ (1988)

‘Freaky Friday’ (2003)

‘Everything Everywhere All at Once’ (2022)

‘Knives Out’ (2019)

