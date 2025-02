Desde el primer momento en que Travis Kelce y Taylor Swift comenzaron a salir, las especulaciones sobre su relación no dejaron de crecer. Pero para Jason Kelce, no hubo dudas: un detalle en particular le dejó claro desde el inicio que esto iba en serio. Ahora, el hermano mayor del jugador de los Chiefs ha compartido qué fue lo que lo convenció de que este romance no era fugaz. ¿Qué vio Jason que nadie más notó?

Jason Kelce contó que, desde el principio, supo que la relación de su hermano con Taylor Swift iba en serio. Durante su participación en Steam Room de TNT recordó cómo reaccionó cuando Travis le habló por primera vez sobre la cantante.

“Recuerdo cuando me dijo que estaba saliendo con ella y le pregunté: ‘¿Estás bromeando? ¿De verdad estás con Taylor Swift? Eso es una locura. ¡Qué increíble para ti!’”, compartió Jason, de 37 años.

Además, admitió que algo en esta relación se sentía distinto: “Conoces a muchas personas, pero esto... esto se sintió diferente”.

Jason Kelce reveló que supo desde el principio que la relación de su hermano Travis con Taylor Swift iba en serio. | Crédito: The Rich Eisen Show / AFP

Parece que para Jason Kelce no hubo dudas desde el principio: la forma en que Travis hablaba de Taylor Swift le dejó claro que esto era algo serio. “Se notaba lo mucho que le gustaba desde el principio”, reveló el exjugador de los Eagles, destacando que el nivel de su romance fue una gran señal para él.

Con casi dos años juntos, Swift no solo ha sido una pareja para Travis, sino también una parte clave en su vida, según Jason.

Jason habló sobre cómo Taylor Swift ha influido en el crecimiento “asombroso” de su hermano menor en los últimos años.

Jason Kelce reveló detalles de la relación de su hermano Travis con Taylor Swift. | Crédito: Instagram New Heights

“Algo que siempre me ha gustado de Travis es que nunca creció, era como Peter Pan y los Niños Perdidos”, bromeó Jason durante su participación en el podcast Fitz & Whit.

Cuando le preguntaron si ahora Travis estaba “madurando”, no dudó en responder: “Seguro”.

“Trav está creciendo, pero aún conserva ese entusiasmo juvenil”, explicó. “Creo que siempre lo conservará, es parte de su personalidad y creo que es una de las razones por las que a todos sus compañeros les ha encantado jugar con él y cualquiera que haya conocido a Trav no puede evitar adorar a ese chico”, agregó.