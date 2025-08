Jason Momoa no es ajeno al riesgo. Pero ni las escenas de acción más extremas que ha interpretado en el cine se comparan con el momento en que realmente pensó que iba a morir. En una reciente entrevista en el podcast Smartless, la estrella de 'Aquaman’ reveló el dramático episodio que vivió mientras surfeaba en Maui, Hawái, y que lo hizo replantearse su vida por completo.

Todo comenzó con una travesía aparentemente rutinaria. Momoa y sus amigos remaban 13 millas por la costa, casi una milla mar adentro, cuando su correa se rompió y quedó a la deriva. “Hace tanto viento en Maui que la tabla se cayó y ya ni siquiera pude verla”, contó. Las olas, de hasta 10 pies de altura, lo golpeaban sin cesar, mientras él, sin tabla, luchaba por mantenerse a flote. Para empeorar las cosas, se había separado del grupo y nadie podía verlo.

Las olas gigantes, el arrecife y la distancia pusieron a Jason Momoa en una situación extrema. | Crédito: Apple TV+

“Te saca y te golpean con estas olas… Estuve ahí afuera un rato y luego no pude ver a nadie viniendo a buscarme. Ya no podía moverme. Mis brazos y piernas se rindieron”, relató. Fue en ese instante, con el cuerpo colapsando, los pies sangrando por el coral y su mente inundada de desesperación, que pensó en su hija, entonces de solo tres meses, y en sus abuelos fallecidos. “Recé a mis antepasados. Mi cuerpo se detuvo, como que ya no podía mover los brazos y me desplomé”.

A punto de rendirse por completo, su pie golpeó una formación del arrecife. Agarrándose de ella con las últimas fuerzas que le quedaban, resistió una ola más. “Apenas podía levantar los labios para respirar”. Fue entonces cuando escuchó la voz de su amigo Larry Hamilton, que llegó en su ayuda, remolcando la tabla. “Estaba colgado del costado de este arrecife. Me subí y me preguntó: ‘¿Estás bien?’ Le respondí: ‘No’”.

El actor Jason Momoa dice que esa experiencia cambió su vida para siempre. | Crédito: AFP

Aunque logró sobrevivir, la experiencia lo marcó para siempre. Después de remar siete millas con los pies cubiertos de sangre y la cabeza gacha, sabía que algo tenía que cambiar. Ese “algo” era su adicción al tabaco.

“Solía fumar dos o tres paquetes al día”, confesó. “No podía dejarlo por mis hijos, no podía dejarlo por mi ex. Pero esa experiencia fue tan poderosa que, en cuanto salí de ahí, nunca volví a fumar. Fue como si ya me hubiera muerto y hubiera recibido una segunda oportunidad”.

Desde entonces, Jason Momoa no solo dejó atrás un mal hábito, sino que abrazó una nueva forma de vivir con gratitud y propósito.

