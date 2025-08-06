Ante el rotundo éxito de “Wednesday” en su primera entrega, los distintos seguidores de esta serie de Netflix están a la expectativa de la segunda temporada que se estrenó hoy 6 de agosto. ¿Cumplirá con las expectativas de los fanáticos de “Merlina”? Su propia protagonista, Jenna Ortega , aseguró con sus palabras que lo disfrutarán totalmente.

En una entrevista exclusiva con el programa ‘Hoy Día’, la joven actriz -en compañía de Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán y el resto del elenco- decidió comentar qué se espera de esta segunda parte de la también conocida serie “Miércoles”.

A comparación de la primera entrega, Jenna Ortega reveló que la familia Adams tendrán “más escenas juntas”, calificándolo de “hermoso” y “bonito”. Además, confirmó que esta nueva temporada será “mucho más grande, más oscura y violenta”.

Este 6 de agosto se estrenó la primera parte de la segunda temporada de "Wednesday". (Foto: Netflix)

Es importante mencionarte que la segunda temporada de ‘Merlina’ contará con 8 capítulos, similar a la primera entrega. Sin embargo, debes tener en cuenta un detalle. Hoy se estrenaron los primeros cuatro capítulos y el próximo 3 de septiembre podrás visualizar los episodios restantes.

Netflix tuvo una acertada apuesta por centrarse en Merlina Addams, la integrante estelar de la familia Addams. El resultado fue que este personaje, interpretada por Jenna Ortega, se caracterice por una personalidad brillante e independiente. Esto fue suficiente para que parte de la audiencia se siente identificada y así tenga una gran aceptación.

Jenna Ortega ha generado preocupación entre sus fanáticos por su actual aspecto físico. (Crédito: @jennaortega / Instagram)

¿Habrá temporada 3 de la serie “Wednesday?

Si bien hoy se estrenó la primera parte de la segunda temporada de esta exitosa serie, Netflix aseguró mediante su cuenta de Instagram que sí habrá una tercera entrega . “El futuro no se puede cambiar: en dos semanas estrena la temporada 2 de ‘Merlina’ y ya está confirmada la temporada 2″, se lee en su publicación.

Por lo tanto, si considerabas que esta segunda entrega de “Wednesday” sería el final de serie, te alegrara saber que Jenna Ortega y parte del elenco continuarán brindándote más emoción y terror.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí