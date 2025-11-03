Jennifer Lawrence siempre ha destacado por hablar con franqueza. Es por eso que no tuvo problema alguno en revelar por qué no quería que Emma Stone se afeitara la cabeza para su nueva película. Dicho ello, te cuento que, con esa misma sinceridad que la caracteriza, decidió exponer cómo su experiencia posparto tras el nacimiento de su segundo bebé la ayudó a afrontar su papel en ‘Die My Love’.

El sábado 1 de noviembre fue el estreno de la mencionada cinta en New York. Durante la alfombra roja de ese evento, la actriz conversó con People y ahí compartió que pudo inspirarse en su propia vida al abordar el papel de una madre primeriza en el filme.

“En realidad no tuve una ansiedad posparto grave hasta mi segundo (bebé)”, manifestó al inicio Jennifer Lawrence. Tras ello, dejó en claro que cree que la experiencia le brindó una perspectiva más matizada al abordar su proyecto más reciente.

Jennifer Lawrence es una actriz y productora de cine estadounidense. (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP) / ALBERTO PIZZOLI

“Simplemente tener esa información fue útil”

“Creo que eso simplemente añadió otra dimensión. Es decir, no creo que haga falta tener hijos para ser padre o madre, pero tener esa información sobre, ya sabes, lo que una persona pequeña necesita y busca… Simplemente tener esa información fue útil”, sostuvo la artista, que es madre de Cy, de 3 años, y de otro bebé que nació a principios de este año (su nombre no ha sido revelado). Ambos los tuvo con su esposo Cooke Maroney.

Jennifer Lawrence nació el 15 de agosto de 1990 en Indian Hills, Kentucky, Estados Unidos. (Foto: Alberto PIZZOLI / AFP) / ALBERTO PIZZOLI

¿De qué trata ‘Die My Love’?

Con respecto a de qué trata ‘Die My Love’, te cuento que la cinta permite saber la historia de ‘Grace’ (Jennifer Lawrence) y de ‘Jackson’ (Robert Pattinson), quienes pasan tiempo en una casa aislada en Montana. El detalle es que la mujer en cuestión lucha con su salud mental. Precisamente, el tráiler de la película permite apreciar cómo estos personajes disfrutan de la vida juntos, pero no siempre, ya que hay episodios de comportamiento extraño y peleas a gritos entre ambos. Si te interesa verlo, aquí te lo dejo.

Películas destacadas de Jennifer Lawrence

‘Winter’s Bone’ (2010)

‘X-Men: First Class’ (2011)

‘The Hunger Games’ (2012)

‘Silver Linings Playbook’ (2012)

‘American Hustle’ (2013)

‘The Hunger Games: Catching Fire’ (2013)

‘The Hunger Games: Mockingjay – Part 1’ (2014)

‘The Hunger Games: Mockingjay – Part 2’ (2015)

‘Joy’ (2015)

‘Passengers’ (2016)

‘Mother!’ (2017)

‘Red Sparrow’ (2018)

‘Dark Phoenix’ (2019)

