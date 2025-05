Cada año, Jennifer Lopez se convierte en uno de los nombres más comentados de la Met Gala 2025. Su llegada a la alfombra roja es siempre un espectáculo visual: vestida con glamour, actitud de reina y acompañada. Pero en este 2025, su ausencia dejó a muchos con la ceja levantada.

Y es que no fue una ausencia cualquiera. JLo fue una de las anfitrionas oficiales de la Met Gala en 2024, junto a Bad Bunny, lo cual convirtió su no asistencia este año en todo un misterio. ¿Por qué decidió no asistir? ¿Pasó algo? ¿Está bien?

Aunque la Diva del Bronx no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el tema, el selfie que compartió el mismo día de la gala ha dado mucho de qué hablar. En la imagen, JLo luce leggings, bra deportivo, gorra verde de los Yankees, un crop top y gafas oscuras. Un look más que deportivo. “Dale duro hoy para que puedas brillar mañana...”, escribió en el pie de foto.

Jennifer Lopez y la foto que compartió el mismo día de la Met Gala 2025. | Crédito: Instagram jlo ×

El mensaje fue claro: mientras el mundo esperaba verla desfilar por las escalinatas del MET, ella eligió entrenar, trabajar, enfocarse. Y quizá ahí está la respuesta.

Uno de sus fans incluso comentó: “No puedo esperar a ver tu look esta noche”, sin saber que, horas después, el look jamás llegaría.

La explicación más evidente apunta a su ajetreada agenda profesional. El pasado 17 de abril se confirmó que Jennifer Lopez protagonizará “The Last Mrs. Parrish”, un filme dirigido por nada más y nada menos que Robert Zemeckis, director de clásicos como Forrest Gump y Back to the Future. El rodaje del proyecto habría comenzado recientemente, y como sabemos, JLo no hace nada a medias.

Jennifer Lopez no asistió a la Met Gala 2025. | Crédito: Lester Cohen / Getty Images for The Recording Academy) ×

Pero hay otra razón que podría ser incluso más poderosa.

Según People, todo indica que JLo será la presentadora de los American Music Awards 2025, ceremonia que se llevará a cabo el 26 de mayo en Las Vegas y se transmitirá por CBS y Paramount+. De confirmarse esto, estaríamos ante uno de los mayores retos profesionales del año para ella. No sólo por el peso del evento, sino porque, como es costumbre, JLo lo quiere todo: ensayo, coreografía, vestuario, guion y perfección absoluta.