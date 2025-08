Jennifer Lopez no deja que nada la detenga, ni siquiera los pequeños percances de vestuario que ha tenido recientemente en su gira. La cantante, actriz y empresaria sigue celebrando sus 56 años con energía, estilo y una confianza arrolladora, mientras se prepara para cerrar una etapa personal: en unas semanas se cumplirá un año desde que firmó su divorcio con Ben Affleck.

Su parada más reciente fue Egipto, y como siempre, la Diva del Bronx dejó huella. Desde ahí compartió un carrusel de fotos que combinan glamour, sensualidad y ese toque relajado que solo ella domina. En la primera imagen se la ve con un elegante vestido color caqui, un turbante y un llamativo collar de diamantes, luciendo como una estrella de cine clásico en pleno desierto.

Durante su visita, Jennifer Lopez lució varios atuendos, incluyendo un elegante vestido caqui y un bikini negro que causó sensación. | Crédito: Instagram jlo

Las siguientes fotos revelan el lado más espontáneo de JLo. Primero, conduciendo un carrito de golf personalizado con sus iniciales. Luego, dos imágenes en bikini: una más recatada, con túnica de crochet negra y sombrero, y otra, directamente bajo el sol, tumbada en una hamaca, con el mismo bikini negro, cabello suelto y los brazos abiertos, disfrutando del momento.

Jennifer Lopez ofreció un concierto en el escenario del Rixos Radamis y aprovechó para pasear por el lugar. | Crédito: Instagram jlo

JLo se presentó en el escenario del Rixos Radamis durante su visita a Egipto, y también aprovechó cada rincón del lugar, incluso una con una bicicleta de hierro en el hotel, ideal para una foto más en su álbum de viaje.

Jennifer Lopez se prepara para cerrar su gira en Italia y luego iniciar una residencia de conciertos en Las Vegas. | Crédito: Instagram jlo

Ahora se prepara para cerrar su gira Up All Night: Live el próximo 12 de agosto en Sardinia, Italia, y no piensa detenerse: en diciembre comenzará una residencia de conciertos en el Colosseum del Caesars Palace en Las Vegas.

Fechas para la residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas

Diciembre 2025:

30 de diciembre.

31 de diciembre.

Enero 2026:

2 de enero.

3 de enero.

Marzo 2026:

6 de marzo.

7 de marzo.

13 de marzo.

14 de marzo.

20 de marzo.

21 de marzo.

27 de marzo.

28 de marzo.

Todos los espectáculos se llevarán a cabo en The Colosseum at Caesars Palace.

