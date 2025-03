Jennifer Lopez ha vuelto a encender las alarmas de sus fans y los medios tras ser vista en un evento exclusivo de Broadway junto al actor británico Brett Goldstein. La estrella del pop asistió a la obra Oh, Mary! en Nueva York y, al parecer, no lo hizo sola. Aunque no hay confirmación de que se tratara de una cita, ambos fueron captados compartiendo con el elenco del espectáculo, lo que desató una ola de especulaciones. ¿Es solo una amistad o hay algo más entre ellos?

La noche del domingo estuvo marcada por risas y momentos memorables, con la actriz de 55 años deslumbrando con un blazer crema y un peinado semirrecogido. Durante el evento, posó para las cámaras junto a icónicas figuras como Meryl Streep y Martin Short.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein vistos juntos detrás del escenario con el elenco de "Oh, Mary!" de Broadway. | Crédito: Instagram ohmaryplay

Jennifer Lopez desata nuevos rumores de romance

Curiosamente, JLo y Brett habrían asistido al evento juntos, sin la compañía de asistentes o un séquito, lo que ha generado especulaciones sobre un posible romance. Sin embargo, por ahora, todo sigue siendo un misterio.

La diva del pop y Goldstein han iniciado recientemente el rodaje de esta película en Nueva Jersey, un proyecto significativo en sus carreras. Esta colaboración cobra aún más interés luego de que el actor británico confesara en su podcast estar completamente enamorado de Jennifer y revelara que fue ella quien lo escogió como protagonista.

Brett Goldstein es un actor, comediante y guionista británico. | Crédito: Valerie Macon / AFP

“Es una estrella increíble”, afirmó Goldstein sobre su coprotagonista, un comentario que sin duda ha elevado las expectativas para esta comedia romántica.

“Estoy muy emocionada de trabajar con alguien tan talentoso como Brett”, declaró JLo en una entrevista reciente, dejando en claro la admiración mutua que comparten.

Jennifer Lopez y Brett Goldstein fueron vistos en una obra de Broadway. | Crédito: Deadine / Getty Images

Una fuente le dijo al Daily Mail que “Después de un comienzo muy difícil en 2025, Jennifer no puede esperar para comenzar un nuevo proyecto y ciertamente ayuda el hecho de que trabajará con una estrella tan atractiva e inteligente como Brett. Él es un actor de primera clase con talento para respaldarlo; no solo actúa, sino que también escribe guiones increíbles. Es como la versión británica más joven y mejor de Ben. Ella piensa que es muy lindo”.

La fuente también comentó, de manera algo irónica, que “Ben sabe perfectamente quién es Brett. Es más joven y más inteligente que él, y seguro que eso le incomoda”.

