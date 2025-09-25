Lo que parecía una separación tranquila entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha dado un giro inesperado. Aunque públicamente el actor ha insistido en que mantiene respeto y buenos recuerdos de su matrimonio con la cantante, fuentes cercanas aseguran que la realidad detrás de cámaras es muy distinta.

En marzo, Affleck declaró a GQ que no existía “escándalo, ni telenovela, ni intriga” en su ruptura con JLo. Incluso, su productora ha estado involucrada en proyectos de la artista como 'Unstoppable’ y la próxima cinta musical 'Kiss of the Spider Woman’. Sin embargo, según reveló RadarOnline, el distanciamiento entre ambos es cada vez más marcado.

Jennifer Lopez y Ben Affleck intentan vender su mansión de Beverly Hills con una rebaja millonaria tras no poder habitarla juntos. | Crédito: AP Photo/Ashley Landis

El silencio de Ben que enfurece a JLo

Según una fuente cercana a la expareja, Affleck ha dejado de responder las llamadas de su exesposa, lo que ella considera humillante y grosero. “Ha dejado de enviarle mensajes o textos porque él nunca contesta”, señaló el informante. La situación se volvió más evidente cuando la cantante intentó contactarlo en su cumpleaños y no obtuvo respuesta.

En ocasiones, el ganador del Óscar responde con lo mínimo, como un simple “like” a alguna de sus preguntas, pero el 99,9% de la comunicación estaría siendo manejada únicamente por abogados o asistentes. Esto, aseguran, tiene a JLo absolutamente frustrada.

Una mansión que se ha convertido en un problema

A todo esto se suma el hecho de que la expareja aún debe resolver la venta de la lujosa mansión en Beverly Hills que adquirieron durante su matrimonio. La propiedad, de unos 38.000 pies cuadrados, fue comprada en mayo de 2023 por alrededor de 61 millones de dólares, pero nunca llegaron a habitarla como pareja.

Jennifer Lopez y Ben Affleck aún enfrentan dificultades para vender su lujosa mansión en Beverly Hills. | Crédito: MLS.com / Michael Tran / AFP

Con la separación, vender la mansión se ha vuelto una tarea complicada. De hecho, según Mansion Global, la propiedad se ha tenido que poner en el mercado por 52 millones de dólares, casi 9 millones menos de lo que pagaron inicialmente.

Como si fuera poco, Jennifer y Ben tendrán que volver a coincidir públicamente para la promoción de 'Kiss of the Spider Woman’, lo que genera aún más tensión. “Todo esto la está volviendo loca”, aseguró la fuente cercana.

