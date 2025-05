Jennifer Lopez ha enfrentado muchas veces la misma pregunta: ¿qué pasa con su vida amorosa? Tras varios años bajo la lupa pública, especialmente después de su romance con Ben Affleck, parece que la prensa y los fans no pierden oportunidad para saber si vuelve a estar enamorada.

Sin embargo, JLo parece estar cansada de repetir lo mismo y ha decidido ponerle fin a los rumores con una respuesta directa, divertida y llena de personalidad.

Recientemente, en la alfombra roja de los American Music Awards, una periodista le volvió a preguntar sobre su estado sentimental, y esta vez, Jennifer eligió no esquivar la pregunta.

Jennifer Lopez usó una frase de Celine Dion para dejar claro su mensaje.. | Crédito: Michael Tran / AFP

Con una sonrisa confiada y una frase célebre de Celine Dion, Jennifer respondió con un mensaje claro: “¡No estoy buscando ningún hombre! Estoy feliz ahora mismo y no pienso arruinarlo”.

Para darle aún más fuerza a su respuesta, compartió el momento en Instagram acompañado de la canción 'Soltera’ de Shakira, dejando claro que su prioridad es ella misma y su felicidad.

Jennifer Lopez en la alfombra roja de los American Music Awards 2025. | Crédito: Michael Tran / AFP

Jennifer Lopez y Ben Affleck reiniciaron su romance en el 2021 dos décadas después de comprometerse en el 2002 y poner fin a su relación inicial en el 2003. Se casaron en el 2022, primero en Las Vegas y luego en la mansión del actor en Georgia, y se divorciaron en enero del 2025.

Próximos conciertos de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se prepara para una intensa agenda de conciertos en 2025, marcando su regreso a los escenarios tras un período de pausa.

Su gira Up All Night: Live in 2025 la llevará por diversas ciudades de Europa y Asia durante el verano, y culminará con una residencia en Las Vegas a finales de año.

6 de junio : Washington D. C., Estados Unidos

: Washington D. C., Estados Unidos 27 de junio : Bucarest, Rumanía

: Bucarest, Rumanía 1 de julio : Serik, Turquía

: Serik, Turquía 13 de julio : Madrid, España

: Madrid, España 15 de julio : Barcelona, España

: Barcelona, España 16 de julio : Bilbao, España

: Bilbao, España 20 de julio : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría 21 de julio : Lucca, Italia

: Lucca, Italia 23 de julio : Serik, Turquía

: Serik, Turquía 25 de julio : Varsovia, Polonia

: Varsovia, Polonia 27 de julio : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría 29 de julio : Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

: Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 30 de diciembre : Paradise, NV

: Paradise, NV 31 de diciembre : Paradise, NV

: Paradise, NV 2 de enero : Paradise, NV

: Paradise, NV 3 de enero : Paradise, NV

: Paradise, NV 6 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 7 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 13 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 14 de marzo: Paradise, NV

