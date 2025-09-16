Jennifer Lopez volvió a encender las redes con un simple carrusel de Instagram y una transformación que casi la hace irreconocible. La estrella, que pronto estrenará 'Kiss of the Spider Woman’, dejó a sus seguidores boquiabiertos cuando mostró el radical cambio que adoptó para meterse en la piel de Aurora, su personaje en el icónico musical.

Las imágenes la muestran en pleno detrás de escena con una peluca rubia platino perfectamente peinada, un toque retro que remite a la época dorada de Hollywood. Con una bata suave, labios rojos intensos y una diadema rosa pálido, la cantante y actriz de 56 años parecía sacada de una postal de los años 40.

En otra toma, relajada en una bañera llena de espuma y rodeada de bocetos de vestuario, Jennifer Lopez da pistas del universo estético de la película: brillo, dramatismo y un toque de nostalgia cinematográfica.

Las fotos de Jennifer Lopez hicieron que muchos fanáticos pensaran que veían a Gwen Stefani. | Crédito: Instagram jlo

El maquillador Scott Barnes, quien colaboró en el look, describió la transformación como “un glamour fuera de lo común”. Y vaya si lo fue: apenas las fotos tocaron las redes, los comentarios comenzaron a llover.

Entre los halagos y los elogios por su audacia, muchos seguidores confesaron haberse confundido al primer vistazo. “¡Al principio pensé que era Gwen Stefani!”, escribió una fan.

Otros se unieron al juego, bromeando sobre lo impactante del parecido. Incluso la cantante y compositora británica Natasha Bedingfield intervino para confirmar que no era la única sorprendida.

Más allá de la comparación con Stefani, el cambio de imagen muestra una Jennifer Lopez que no teme reinventarse. Hace apenas unos días, en la Gala del 25.º Aniversario de YES Scholars, la artista lucía su característico castaño chocolate, liso y elegante. Este salto al rubio platino marca un contraste absoluto y prueba que está dispuesta a apostar por todo para su papel.

El estreno del musical ‘Kiss of the Spider Woman’ está programado para el 10 de octubre. | Crédito: Instagram jlo

‘Kiss of the Spider Woman’, que llegará a las pantallas el 10 de octubre, promete ser un homenaje lleno de música, baile y drama.

