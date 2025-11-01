El paso del tiempo parece haber tomado por sorpresa a Jennifer Lopez. Aquella madre que alguna vez llevaba de la mano a sus mellizos, Emme y Max Muñiz, hoy los ve a punto de volar del nido. Los hijos que tuvo junto a Marc Anthony ya cumplieron 17 años y se preparan para iniciar su vida universitaria, algo que la cantante enfrenta con emoción y algo de nostalgia.

Durante su visita al programa Live with Kelly and Mark, donde promocionaba su nueva película Kiss Of The Spider Woman, JLo habló con total franqueza sobre la etapa que se aproxima.

“¡Los mellizos tienen 17 años! ¿Puedes creerlo?”, le comentó Mark Consuelos, a lo que ella respondió entre risas y sorpresa: “Es una locura. Hoy visitamos universidades, entre la rueda de prensa y el estreno, y estamos visitando una universidad”.

Durante una entrevista, Jennifer Lopez confesó que teme quedarse sola cuando se vayan a la universidad. | Crédito: Instagram jlo

Aunque evitó dar detalles sobre las instituciones que han visitado, la artista dejó claro que el proceso es muy real. “Está pasando: se van, se van, y es una locura”, confesó, dejando ver la mezcla de orgullo y tristeza que la invade.

Jennifer Lopez reconoció que la próxima partida de sus hijos la llena de sentimientos encontrados.

“Estoy feliz porque recuerdo lo emocionante que fue esa época de mi vida: ‘Estoy decidiendo qué quiero hacer con mi vida’. Es una aventura, y eso es lo que quiero para ellos. Pero también pienso: ¡voy a estar sola!”, dijo.

Kelly Ripa, conductora del programa, coincidió en que esa edad puede ser complicada para los padres. JLo admitió que hubo una etapa “brutal” cuando los mellizos eran más jóvenes, pero aseguró que hoy disfrutan de una relación mucho más cercana.

Entre orgullo y nostalgia, Jennifer Lopez reflexionó sobre lo rápido que ha pasado el tiempo desde que eran pequeños. | Crédito: Instagram jlo

“Ahora tienen 17 años y cumplirán 18 en febrero. Se gradúan en junio y siento que somos muy unidos. Han pasado muchas cosas entre nosotros… tuvimos que conectar, ¿sabes a qué me refiero? Eso cambió las cosas y lo hizo realmente hermoso para nosotros”, explicó.

La intérprete de On The Floor dejó claro que, aunque el nido vacío le cause algo de vértigo, su mayor deseo es que Emme y Max sigan sus sueños con libertad.

Si te interesó esta noticia y quieres mantenerte informado sobre los eventos y tendencias en EE.UU. y el mundo, forma parte de nuestra comunidad de WhatsApp. 👉 Únete aquí