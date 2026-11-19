Jennifer Lopez volvió a hablar de su vida sentimental y de las lecciones que le dejaron sus relaciones pasadas. La cantante y actriz recordó el comentario de un fan que la hizo reír durante un evento público, cuando mencionó que se había casado y divorciado cuatro veces. Sin embargo, detrás de aquella anécdota también compartió una reflexión personal sobre su separación de Ben Affleck y el consejo que recibió de su terapeuta para aprender a aceptarse.

Durante una entrevista con SiriusXM explicó que necesitó tiempo para comprender lo que había vivido en sus matrimonios y reconoció que cada relación le dejó experiencias, momentos difíciles y aprendizajes.

¿Qué broma recibió Jennifer López sobre sus cuatro divorcios?

El comentario ocurrió durante una conversación en directo con Rachel Zegler en 92NY, el domingo 15 de noviembre, cuando ambas hablaron de la próxima película de conciertos The JLo Show: Live in Las Vegas.

En medio del encuentro, JLo mencionó que se había casado y divorciado cuatro veces. En ese momento, alguien del público gritó: “¡Te quedan seis dedos más!”, en referencia a que todavía podría contraer matrimonio otras seis veces si se guiaba por los diez dedos de las manos.

La cantante no pudo contener la risa y, días después, recordó la ocurrencia durante su entrevista con SiriusXM. “Fue lo más gracioso que he oído en mi vida”, comentó entre risas.

Jennifer Lopez habló de las lecciones que aprendió tras separarse de Ben Affleck. | Foto por Michael Tran / AFP

¿Qué le dijo el terapeuta de Jennifer López tras su divorcio de Ben Affleck?

La conversación también llevó a Jennifer Lopez a reflexionar sobre sus relaciones anteriores y, especialmente, sobre el proceso personal que atravesó después de su separación de Ben Affleck.

La intérprete de “On the Floor” explicó que su divorcio, ocurrido hace un par de años, representó una etapa importante de crecimiento. En ese periodo decidió analizar sus decisiones y tratar de entender qué necesitaba cambiar en su vida.

“Me sumergí de lleno en esto: ‘¿Sabes qué? Tengo que averiguar qué estoy haciendo aquí’”, recordó. También comparó ese momento con la experiencia de convertirse en madre, pues sintió que había algo más que todavía necesitaba comprender.

En ese proceso, la artista recordó una conversación con su terapeuta. Según contó, en ocasiones le decía que sentía que estaba haciendo todo mal. La respuesta que recibió fue una invitación a no castigarse por sus errores ni dejar de descubrir quién era.

“Eres muy joven. Sigue adelante. Sigue descubriéndote y aprende a amar cada parte de ti de esa manera. Incluso las partes que son románticas empedernidas y todo eso”, le dijo el especialista, según relató Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez reveló el consejo que recibió para aceptar su lado romántico y seguir descubriéndose. | Foto por MICHAEL LOCCISANO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

¿Qué aprendió Jennifer López de sus cuatro matrimonios?

La cantante también explicó que, con el tiempo, dejó de considerar su lado romántico como un defecto. En lugar de culparse por mantener esa faceta de su personalidad, comenzó a reconocerla como parte de su identidad.

“Esa es la artista que hay en mí. Esa es la soñadora que hay en mí. Esa es la persona que crea las cosas que puedo crear”, expresó.

Incluso relacionó esa característica con su capacidad para subir a un escenario y actuar frente a miles de personas. “Esa es la persona valiente que sale frente a 50.000 personas y baila y hace piruetas en directo”, añadió entre risas.

Jennifer Lopez estuvo casada con Ojani Noa, Cris Judd, Marc Anthony y Ben Affleck. Al recordar esas experiencias, resumió lo que significaron para ella: “Creo que hubo amor, y también desamor y lecciones”.

La actriz también reconoció que todavía sigue en ese proceso de autodescubrimiento. “La vida es larga”, comentó, al explicar que no tiene todas las respuestas, pero que ha aprendido a aceptar sus distintas facetas.