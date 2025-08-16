Jennifer Lopez está viviendo un momento en el que el arte y la vida parecen entrelazarse de maneras inesperadas. A sus 56 años, la cantante y actriz no solo sigue consolidando su lugar en la industria del entretenimiento, sino que también se ha permitido abrir una ventana a su intimidad mientras promociona su próximo proyecto cinematográfico, ‘Kiss Of The Spider Woman’.

En una reciente entrevista con la revista Out, donde posó con un sensual conjunto de encaje que dejó en evidencia su confianza y magnetismo, JLo habló de la película y de lo que estaba sucediendo en su vida personal al mismo tiempo.

“Fue una de las experiencias cinematográficas más hermosas que he tenido, y también en un momento difícil de mi vida, pero... simplemente llenó una parte de mí que había estado esperando cobrar vida durante tanto tiempo”, confesó la Diva del Bronx, en lo que muchos interpretaron como una referencia directa a su separación de Ben Affleck.

Dirigida por Bill Condon, la cinta protagonizada por Jennifer Lopez llegará a cines el 10 de octubre. | Crédito: Facebook Jennifer Lopez

Entre la pantalla y la vida real

La entrevista llega casi un año después de que JLo solicitara oficialmente el divorcio del actor en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el 20 de agosto de 2024. La ruptura puso fin a un matrimonio que había sido seguido con lupa por los fanáticos: un amor que se encendió en los años 2000, se apagó, y dos décadas después volvió con toda la fuerza de un guion de Hollywood.

Ese mismo contexto personal se cruzaba con el rodaje de 'Kiss Of The Spider Woman’, una historia intensa ambientada en una prisión argentina de los años setenta. En ella, JLo interpreta a Aurora, la enigmática actriz cuyas historias sirven como escape para dos presos: Luis Molina (Tonatiuh), encarcelado por su homosexualidad, y Valentín Arregui (Diego Luna), un preso político.

Jennifer Lopez posó junto a Tonatiuh en la portada de Out, derrochando complicidad y elegancia en cada toma. | Crédito: Out

“Esta experiencia tan intensa que tienen de estar encerrados juntos en la celda y ayudarse mutuamente a sobrevivir, les permite ver directamente la humanidad del otro y enamorarse”, explicó Lopez al reflexionar sobre la trama.

Con la mirada puesta en el futuro, la artista también quiso dejar un mensaje directo a quienes esperan su nueva película, que llegará a los cines el 10 de octubre de 2025:“Ven a jugar conmigo. Cantaremos, bailaremos. Nos olvidaremos de los problemas del mundo por un rato”.

