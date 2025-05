Jennifer Lopez no solo encendió el escenario durante la apertura de los American Music Awards 2025, también dejó a todos hablando con una frase inesperada que lanzó tras una broma en plena entrevista. La estrella, que recientemente finalizó su relación con Ben Affleck, aclaró que no todo lo que parece provocador en el escenario refleja lo que ocurre en su vida personal.

Durante su espectacular número de apertura, JLo, de 55 años, deslumbró al público al interpretar fragmentos de 23 canciones en tan solo seis minutos. El momento más comentado llegó cuando besó a algunos de sus bailarines en medio de la coreografía.

La reacción del público fue inmediata, incluyendo la comediante Tiffany Haddish, quien subió al escenario justo después para bromear sobre el show: “Guarda un bailarín para mí, JLo ¡Rayos! No eres la única soltera aquí”.

Una broma durante una entrevista provocó una respuesta que dejó ver cómo se siente realmente Jennifer Lopez. | Crédito: Robyn Beck / AFP

Pero el momento más revelador vino tras bambalinas. En una entrevista con Access Hollywood, la reportera quiso seguir con el tono divertido de Haddish y bromeó diciendo que Tiffany quería salir a cazar hombres con ella.

Jennifer Lopez, entre risas, no dudó en aclarar con firmeza su posición actual: “¡Me lo dijo!”, comentó entre carcajadas. “Le dije: ‘Chica, no busco a ningún hombre. Estoy feliz ahora mismo. No intento arruinarlo, ¿de acuerdo?’”.

El beso de Jennifer Lopez a sus bailarines en los AMA 2025 dio mucho de qué hablar. | Crédito: Robyn Beck / AFP

Esa declaración dejó claro que, a pesar del espectáculo lleno de sensualidad, Jennifer Lopez se encuentra en un momento de introspección y bienestar personal. “Ahora mismo, todo en mi vida me parece muy sano y bueno”, dijo también a People antes del evento. “Es un verano perfecto para celebrar la libertad y la felicidad”.

López finalizó su matrimonio con Ben Affleck en enero de 2025, tras casi dos años de casados. Desde entonces, ha enfocado su energía en su carrera, sus hijos y su bienestar emocional.

Próximos conciertos de Jennifer Lopez

Jennifer Lopez se prepara para una intensa agenda de conciertos en 2025, marcando su regreso a los escenarios tras un período de pausa.

Su gira Up All Night: Live in 2025 la llevará por diversas ciudades de Europa y Asia durante el verano, y culminará con una residencia en Las Vegas a finales de año.

6 de junio : Washington D. C., Estados Unidos

: Washington D. C., Estados Unidos 27 de junio : Bucarest, Rumanía

: Bucarest, Rumanía 1 de julio : Serik, Turquía

: Serik, Turquía 13 de julio : Madrid, España

: Madrid, España 15 de julio : Barcelona, España

: Barcelona, España 16 de julio : Bilbao, España

: Bilbao, España 20 de julio : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría 21 de julio : Lucca, Italia

: Lucca, Italia 23 de julio : Serik, Turquía

: Serik, Turquía 25 de julio : Varsovia, Polonia

: Varsovia, Polonia 27 de julio : Budapest, Hungría

: Budapest, Hungría 29 de julio : Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos

: Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos 30 de diciembre : Paradise, NV

: Paradise, NV 31 de diciembre : Paradise, NV

: Paradise, NV 2 de enero : Paradise, NV

: Paradise, NV 3 de enero : Paradise, NV

: Paradise, NV 6 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 7 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 13 de marzo : Paradise, NV

: Paradise, NV 14 de marzo: Paradise, NV

