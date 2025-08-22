Jennifer Lopez se atreve con un nuevo reto en su carrera y, esta vez, lo hace en un terreno que nunca había explorado: los musicales cinematográficos. El miércoles 20 de agosto, Roadside Attractions lanzó el primer tráiler de 'Kiss of the Spider Woman’, cinta en la que la artista comparte créditos con Diego Luna y Tonatiuh, y que promete revivir la magia de un clásico de Broadway.

Basada en la exitosa obra de 1993, que a su vez nació de la novela de 1976 de Manuel Puig, la película cuenta la historia de dos prisioneros en una cárcel sudamericana: Valentín (Diego Luna), un revolucionario marxista, y Molina (Tonatiuh), un escaparatista encarcelado por “conducta inmoral”.

Ambos buscan escapar de su dura realidad imaginando un musical de Hollywood protagonizado por la ficticia estrella de cine Ingrid Luna, interpretada por Jennifer Lopez.

En ‘Kiss of the Spider Woman’, Jennifer Lopez interpreta a Ingrid y a la misteriosa Aurora en impactantes números musicales. | Crédito: Lionsgate

El tráiler muestra a JLo en números musicales espectaculares, encarnando tanto a Ingrid como a la enigmática Aurora, una figura que se convierte en símbolo de deseo, misterio y peligro.

Entre coreografías deslumbrantes y una puesta en escena de época, la película promete un equilibrio entre drama, fantasía y música que atrapa desde el primer vistazo.

El regreso de un clásico con sello de Broadway

‘Kiss of the Spider Woman’ debutó en Broadway en 1993 con música de John Kander y Fred Ebb, los genios detrás de ‘Chicago’ y ‘Cabaret’, y libreto de Terrence McNally. Su éxito fue rotundo: ganó siete premios Tony, incluido el de Mejor Musical, y catapultó a Chita Rivera como la intérprete definitiva de la Mujer Araña.

Antes de esta versión, la historia ya había llegado al cine en 1985, con William Hurt, Raul Julia y Sônia Braga. Ahora, la nueva adaptación llega bajo la dirección y el guion de Bill Condon, ganador del Oscar y conocido por películas como Dreamgirls y La Bella y la Bestia (2017).

Jennifer Lopez también figura como productora en ‘Kiss of the Spider Woman’, cinta que llegará a los cines el 10 de octubre. | Crédito: Facebook Jennifer Lopez

Un proyecto especial para Jennifer Lopez

Más allá de ser la protagonista, Jennifer Lopez también es co-productora del filme, acompañada por su exesposo Ben Affleck y Matt Damon, a través de su compañía Artists Equity. Su participación marca un hito en su carrera: es la primera vez que actúa en un musical para cine, un desafío que la coloca en un registro distinto al que sus fanáticos están acostumbrados.

La cinta ya tuvo su estreno mundial en el Festival de Cine de Sundance en enero, donde generó comentarios positivos por su originalidad y fuerza visual. Ahora, se prepara para llegar a las salas de cine el 10 de octubre, convirtiéndose en uno de los estrenos más esperados del año.

