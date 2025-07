Jennifer Lopez cumple años este 24 de julio y los regalos son para sus fans. Para celebrar su día, la celeb se unió a La La Land Kind Café para lanzar una bebida especial: el JLo Birthday Cake Latte. Pero eso no es todo: quienes visiten la cafetería entre el 24 y el 31 de julio podrán participar en un sorteo para ganar entradas VIP a su espectáculo Up All Night Live in Las Vegas.

El sorteo ofrece 50 entradas VIP (25 ganadores recibirán 2 tickets cada uno) para asistir al nuevo show de JLo en The Colosseum at Caesars Palace, donde la artista presentará una serie de conciertos en diciembre, enero y marzo de 2026. La residencia comenzará con cuatro shows durante la semana de Año Nuevo (30 y 31 de diciembre, 2 y 3 de enero), y promete una mezcla de éxitos clásicos y canciones nuevas que aún no han sido lanzadas.

Jennifer Lopez lanzó un sorteo especial que ha despertado gran expectativa entre sus seguidores en Estados Unidos. | Crédito: Instagram @jlo

¿Cómo participar en el sorteo de Jennifer Lopez?

La dinámica es muy sencilla y no requiere una compra:

Visita cualquier cafetería La La Land entre el 24 y el 31 de julio. Pide el JLo Latte (la bebida especial de cumpleaños de Jennifer Lopez). Escanea el código en tienda y completa tu registro para participar.

📩 Los ganadores serán seleccionados al azar y notificados por correo electrónico el 1 de agosto.

¿Quiénes pueden participar?

Residentes de EE. UU. mayores de 18 años.

No es necesario realizar una compra para participar (puedes consultar las reglas completas en @LaLaLandKindCafe).

Todo sobre “Up All Night Live” in Las Vegas

La nueva residencia de JLo es su regreso triunfal a Las Vegas después del éxito de All I Have, su primera residencia de 2016 a 2018 que recaudó más de $100 millones. Ahora, Jennifer Lopez promete un espectáculo aún más ambicioso con coreografías espectaculares, visuales imponentes y sorpresas en cada show.

Los conciertos se realizarán en el emblemático The Colosseum at Caesars Palace, y habrá funciones adicionales en marzo de 2026. Los boletos generales salieron a la venta el pasado 6 de junio, pero esta podría ser tu oportunidad de conseguir asientos VIP sin pagar un centavo.

Residencia de Jennifer López en Las Vegas. | Crédito: Live Nation

Fechas confirmadas para la residencia de Jennifer Lopez en Las Vegas

Diciembre 2025:

30 de diciembre.

31 de diciembre.

Enero 2026:

2 de enero.

3 de enero.

Marzo 2026:

6 de marzo.

7 de marzo.

13 de marzo.

14 de marzo.

20 de marzo.

21 de marzo.

27 de marzo.

28 de marzo.

Todos los espectáculos se llevarán a cabo en The Colosseum at Caesars Palace.

