Jennifer Lopez arrancó su gira internacional 'Up All Night Live in 2025′ con un espectacular concierto en el Parque Tafisa de Galicia, España. Tras seis años alejada de los escenarios, la cantante puertorriqueña demostró que no ha perdido ni un ápice de su energía, estilo y carisma.

Con un body plateado, botas altas a juego y una chaqueta de lentejuelas doradas, JLo se robó todas las miradas desde el primer minuto. Pero más allá del show, lo que más sorprendió fue el mensaje que la artista compartió sobre el auge de los artistas latinos.

“Creo que estamos en una época dorada internacional para los artistas latinos. Hemos trascendido de tal manera que ahora el mundo entero es nuestro mercado”, declaró a EFE durante su estancia en Pontevedra, horas antes del show.

Durante su visita, lanzó un mensaje de orgullo hacia artistas como Bad Bunny, Karol G y Shakira. | Crédito: AFP

Con palabras llenas de orgullo, JLo reconoció el impacto global de figuras como Bad Bunny, Karol G y Shakira: “Yo los veo con mucha alegría, felicidad y orgullo. Y estoy emocionada de volver a salir”.

Mencionó que Shakira “está viviendo su momento” y destacó que jóvenes talentos latinos están logrando romper las etiquetas que antes limitaban su proyección en el mercado estadounidense.

“Antes éramos un nicho. Incluso en EE.UU. se nos relegaba a ciertos roles: música en español o actriz latina. Ya no es así. Finalmente, de alguna manera, hemos roto esa barrera”, dijo la intérprete de 'Jenny from the Block’.

Jennifer Lopez definió esta etapa como su "era de libertad" y promete una gira llena de energía, emoción y nuevas canciones. | Crédito: AFP

Su gira visitará 19 ciudades de Europa y Asia durante el verano. Según adelantó, los fans pueden esperar mucho baile, coreografía, emoción y corazón. También podría incluir canciones inéditas que presentó la semana pasada en un evento privado, aunque mantiene en secreto qué temas llegarán al escenario.

