Jennifer Lopez y Ben Affleck volvieron a ser vistos juntos en un encuentro que mezcló compras navideñas y tiempo en familia, dejando ver la buena relación que mantienen tras su separación. La cita tuvo lugar el domingo 21 de diciembre en el Brentwood Country Mart de Los Ángeles, donde la pareja compartió un paseo junto a Samuel, hijo de Affleck, de 13 años.

Según fuentes cercanas, la expareja se mostró relajada y centrada en su hijo. “Se veían cómodos y atentos a Samuel”, comentó un informante a la revista People.

Durante su recorrido, hicieron paradas en varias tiendas de lujo para seleccionar regalos, y JLo se aseguró de escoger obsequios también para los otros hijos de Ben. A pesar de compartir tiempo juntos, cada uno llegó y se retiró por separado, buscando mantener un perfil bajo.

Jennifer Lopez y Ben Affleck compartieron un almuerzo por separado, pero con gestos cómplices. | Crédito: Evan Agostini/Invision/AP / Evan Agostini

La salida incluyó un almuerzo en el Farmshop, donde nuevamente optaron por llegar por separado. Jennifer lució un conjunto casual pero elegante: un vestido de lunares marrón y blanco, acompañado de suéter crema y botas a juego.

Affleck eligió un estilo similar, con pantalones caqui, camisa crema y un blazer a tono, completando el look con botas marrones. Samuel, por su parte, vestía cómodo con pantalones de chándal crema y zapatillas blancas.

Jennifer Lopez and Ben Affleck were spotted Christmas shopping together in Brentwood. pic.twitter.com/OdYTA9SuEv — Jennifer Lopez Updates (@JLopezUpdate2) December 22, 2025

A pesar de su separación en 2024, la química entre Lopez y Affleck parece intacta cuando se trata de la familia.

Affleck es padre de Violet, 19, Seraphina, 16, y Samuel, todos fruto de su matrimonio con Jennifer Garner.

Jennifer Lopez y Ben Affleck se enfocaron en sus hijos, mostrando que mantienen buena relación familiar. | Crédito: Robyn BECK / AFP

JLo comparte con su ex Marc Anthony a los gemelos Max y Emme, de 17 años. Según allegados, los hijos mantienen vínculos cercanos y sus padres se aseguran de que su relación familiar se mantenga armoniosa.

“El contacto entre ellos puede ser menos frecuente, pero ambos se esfuerzan por que los niños sigan compartiendo momentos juntos”, explicó una fuente de JLo al citado medio.

