Jennifer Lopez está dando de qué hablar por su gran trabajo en ‘Kiss of the Spider Woman’. Y es que en esa cinta demostró tanto su habilidad para el canto como para la actuación. Debido a su sobresaliente desempeño, ella podría conseguir un importante premio. Para más detalles al respecto, lee este artículo.

¿Qué personajes interpreta Jennifer Lopez en ‘Kiss of the Spider Woman’?

Por si no estabas enterado, en el mencionado filme, ‘JLO’ interpreta a ‘Ingrid Luna’ y a ‘Aurora’ (‘la mujer araña’), personajes que forman parte de la historia que le va contando ‘Luis Molina’ (Tonatiuh) a ‘Valentín Arregui’ (Diego Luna), mientras comparten celda. Esta película viene a ser una adaptación de la novela de 1976 y su musical de Broadway ganador del premio Tony.

Así tuvo que lucir Jennifer Lopez en ‘Kiss of the Spider Woman’ para interpretar a ‘Aurora’. (Foto: @jlo / Instagram)

Ahora que ya te informé lo anterior, te digo que, a raíz de su gran trabajo en la película, Jennifer Lopez será considerada para la categoría de Mejor Actriz de Reparto en la próxima edición de los Premios Oscar. Eso lo ha confirmado recientemente People a través de una nota publicada en su página web.

Jennifer Lopez es una cantante, compositora, bailarina, actriz, diseñadora de moda y empresaria estadounidense. (Foto: Robyn Beck / AFP) / ROBYN BECK

El otro rol que tuvo Jennifer Lopez en ‘Kiss of the Spider Woman’

Cabe mencionar que la ‘Diva del Bronx’, en ‘Kiss of the Spider Woman’, también cumplió el rol de productora ejecutiva, al igual que su ex Ben Affleck, quien se desempeñó con ese cargo junto con su buen amigo Matt Damon, a través de su compañía de producción Artists Equity.

Las veces que ‘JLO’ estuvo cerca de ganar premios como actriz

A raíz de haberte mencionado que Jennifer Lopez buscará quedarse con el Oscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto, te cuento que ella anteriormente fue nominada a dos Globos de Oro: Mejor Actriz en un Musical o Comedia por ‘Selena’ de 1997 y Mejor Actriz de Reparto por ‘Hustlers’ de 2019. ‘Hustlers’ también le valió a nominaciones en los Premios SAG y en los Premios Independent Spirit.

