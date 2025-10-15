En algún momento de tu vida, te habrán realizado una pregunta que, probablemente, nunca imaginaste recibir. Te quedas pensando y no sabes qué responder al respecto. Una situación similar le ocurrió a Jennifer Lopez , cuando la reconocida Barbra Streisand tuvo una curiosidad sobre la celebridad de 56 años. Este recuerdo lo compartió durante su entrevista concedida a ‘The Howard Stem Show’ de SiriusXM.

Según las palabras de ‘La Diva de Bronx’, tuvo un encuentro inesperado con una de las artistas que forma parte del prestigioso club EGOT. Si bien imaginó que se trataría de un breve intercambio de palabras, no imaginó que experimentaría un momento poco peculiar.

“La conocí hace 20 años, cuando estaba con Ben (Affleck) y tenía anillo de diamantes rosas. Ella (Barbra Streisand) estaba fascinada con el anillo de diamantes, así que habló conmigo. Me dijo: ‘¿Puedo ver tu anillo?’“, expresó.

Jennifer Lopez recuerda ese preciso encuentro con Barbra hace más de 20 años. (Foto: Geoff Robins / AFP) / GEOFF ROBINS

Si pensabas que la pregunta se trata sobre el lujoso anillo, no sería de ello. ‘ JLo ’ considera que nunca se esperó dicha pregunta en ese momento, pues asumió que ambas eran celebridades sumamente reconocidas.

“Recuerdo que me preguntó: ‘¿Cómo se logra... la fama?’. Pensé: ‘Me estará preguntando Barbra Streisand cómo lidio con la fama?’“, dijo la intérprete de ‘On The Floor’.

Jennifer Lopez aún mantiene este recuerdo poco convencional, pero gracioso. Según la propia actriz, lo considera un momento “surrealista” y, ante ello, no recuerda qué respuesta le brindó a Barbra Streisand, ya que quedó “estupefacta y deslumbrada al mismo tiempo”.

A pesar de la inesperada pregunta, Jennifer Lopez ha manifestado su admiración por Barbra Streisand. (Foto: VALERIE MACON / AFP) / VALERIE MACON

Una fanática de Barbra

La protagonista de ‘ Kiss of the Spider Woman ’ siente una profunda admiración por Barbra Streisand, pues su madre era una fan de sus canciones. Fue así que Jennifer Lopez ha versionado distintas piezas musicales de la cantautora de 83 años. “Simplemente pensé: ‘¡Dios mío! ¡Te amo!’“, contó.

