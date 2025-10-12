Si considerabas que los lazos entre Jennifer Lopez y Ben Affleck habían llegado a su fin, esto no sería del todo cierto. Hace poco, se estrenó la cinta ‘ Kiss of The Spider Woman ’, cuya protagonista es ‘La Diva de Bronx’ y uno de sus productores es al actor estadounidense. Lo curioso es que la celebridad de 56 años ya le puso un “ultimátum” a su exesposo. ¿De qué trata?

Es importante mencionarte que Jennifer y Ben estuvieron casados durante dos años ; sin embargo, a mediados del 2024 decidieron finalizar su noviazgo por razones que aún no han sido reveladas. A pesar de ello, ambos comparten proyectos en conjunto, tal como la película que te he mencionado.

Entonces, te preguntarás qué tipo de “advertencia” le habrá enviado ‘JLo’ a Ben Affleck. Quizás imagines que le habrá solicitado mantener cierta distancia o que se trataría del último proyecto en conjunto, pero no se relacionarían a una de estas opciones.

Jennifer Lopez y Ben Affleck estuvieron casados durante dos años. Se divorciaron en agosto del 2024. (Crédito: Evan Agostini/Invision/AP) / Evan Agostini

Debo mencionarte que ‘Kiss of The Spider Woman’ está presentando buenas críticas por parte de los expertos en cuestión de días. Por lo tanto, Jennifer Lopez considera que es una excelente oportunidad para que cumpla uno de sus sueños: ganar un premio Oscar.

La intérprete de ‘On The Floor’ es consciente que para conseguir dicho galardón importante en la industria cinematográfica no será tan fácil como imagina y por ello está requiriendo la ayuda de Ben Affleck, pues considera que se “lo debe”.

“Ella siente que debería ayudarla a promocionarse, no solo porque es productor, sino porque, después de cómo terminaron las cosas entre ellos, cree que él (Ben Affleck) se lo debe mucho”, declaró una fuente cercana de ambas celebridades a Radar Online.

Uno de los máximos sueños de Jennifer Lopez es conseguir un premio Oscar. (Foto: Valerie Macon / AFP) / VALERIE MACON

No quiere un espectáculo mediático

Ante las intenciones de Jennifer Lopez, Ben Affleck ha manifestado que no se prestará para un espectáculo, según lo indicado por la mencionada fuente. El actor y productor prefiere mantenerse al margen. “Incluso ha dicho que prefiere no hablar de todo esto antes que fingir que todo está bien entre ellos”, aclaró.