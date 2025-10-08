La vida de una celebridad no suele ser fácil: trabajos importantes, viajes, shows, entre más. Esto significa que debe alejarse considerablemente de su familia con el propósito de cumplir sus contratos. Esto puede generar una ruptura o distanciamiento entre sus integrantes, pero Jennifer Lopez no quiso que esto sucediera con sus hijos, Max y Emme Muniz . Por esa razón, tomó una inesperada decisión para pasar más tiempo con ellos.

Esto se pudo conocer durante su participación en el último episodio del podcast ‘Las Culturistas’ con Matt Rogers y Bowen Yang. Si bien se conversan distintos temas en torno a ‘La diva de Bronx’, lo llamativo fue su acción para recuperar “el tiempo perdido” con sus gemelos.

En sus declaraciones, la actriz y cantante de 56 años precisó que tomo un año sabático cuando decidió cancelar su gira ‘This Is Me... Live’. Quizás pensarás que esto significaría pérdidas económicas y malestar en sus fanáticos, pero priorizó el bienestar de su familiar.

Jennifer Lopez decidió cancelar una de sus giras para disfrutar de tiempo con sus hijos. (Foto: @jlo / Instagram)

“Para el año pasado cuando tuve que cancelar mi gira y me tomé un año sabático, terminé (’Kiss of the Spider Woman‘) en marzo pasado y no empecé otra película hasta marzo siguiente, cuando hice ‘Office Romance’“, declaró.

JLo considera que ese lapso de tiempo que tenía disponible era para sus dos hijos. “De verdad, quería que me sintieran y no quería estar lejos de ellos. En cierto modo, reconectamos porque siempre he sido una madre soltera trabajadora durante la mayor parte de mi vida”, contó.

Esta experiencia fue agradable, pues significó que Jennifer Lopez pasó un año entero junto a Max y Emme. Si bien la celebridad asegura que “fue muy diferente”, no cambiaría dicho momento por nada del mundo.

Jennifer Lopez pasó un año entero junto a sus hijos, Emme y Max. (Crédito: @jlo / Instagram)

Su felicidad ante la nueva etapa de sus hijos

Jennifer Lopez tiene sentimientos encontrados debido a que sus dos hijos ingresarán a una universidad para seguir formándose académicamente. Si bien esto le genera cierta expectativa, también le provoca cierta tristeza, pues es consciente que Max y Emme priorizarán sus estudios.

“Estoy feliz porque recuerdo lo emocionante que fue esa época de mi vida: ‘Estoy decidiendo qué quiero hacer con mi vida’. Es una aventura emocionante y eso lo quiero para ellos. Pero también pienso: ‘¡Voy a estar sola!’”, expresó.